tvernews.ru
29 декабря Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Состояние причала Речного вокзала в Твери угрожает жизни и здоровью пассажиров

Состояние причала Речного вокзала в Твери угрожает жизни и здоровью пассажиров - ТИА
29 Декабря 2016 10:47
Автор: TIA

По иску прокурора суд обязал привести в соответствие с нормами технической эксплуатации единственный в городе Твери пассажирский причал Речного вокзала.

 Центральный суд Твери удовлетворил исковые требования Тверского межрайонного транспортного прокурора к Территориальному управлению Росимущества в Тверской области и эксплуатирующей организации, которые теперь обязаны устранить нарушения технической эксплуатации пассажирского причала на Речном вокзале.

Причал в Твери может принимать многопалубные морские и речные суда, однако он не отвечает требованиям действующего законодательства. Так, нет техпаспорта гидротехнического сооружения,  не проведены технические обследования причала и иные мероприятия для обеспечения безопасности.
То есть его эксплуатация имеет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в том числе членов экипажей теплоходов, которые почти ежедневно причаливают к Речному вокзалу в судоходный период.

Суд обязал Территориальное управление Росимущества в Тверской области разработать и изготовить технический паспорт причала, а эксплуатирующую организацию - ГУП «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» - провести обследования.

По материалам Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: межрайонная транспортная прокуратура речной вокзал причал в твери речной вокзал в твери
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • BARBAdos 
     эксплуатирующая организация скажет, что раз рыбаки его эксплуатируют, то пусть и приводят в порядок...
    29.12.2016 11:09
    1 | 3

  • Leo-L 
    С него по осени губернатор блеснил и две щуки поймал, подвергая свою жизнь опасности. Безобразие!)
    29.12.2016 11:11
    1 | 9

  • ma1ina 
    Занятно.. а как именно Торжокское ДРСУ эксплуатирует причал в Твери?
    29.12.2016 11:12
    0 | 4

    • BARBAdos 
      видимо бабки стрижет с прогулочных катеров в летний сезон...
      29.12.2016 11:46
      1 | 1

  • ZLO 
    А это типо не угрожает, ходить то стремно возле него, так и гляди че нить на голову упадет.
    Прикрепленные изображения:
    29.12.2016 11:15
    0 | 9

    • BARBAdos 
      это вообще позорище, символ пофигизма по отношению к городу... У нас на самом деле не так много таких объектов в городе, чтобы так откровенно класть на речной вокзал. Блин, на церкви всякие денег хватает, а здесь никак руки не доходят, видать ждет власть, чтобы он как дом купцов Бобровых в затверечье (построен конец 18-го века, с начала 20 века родильный приют) превратился в нечто неузнаваемое, тогда и проблем не будет...
      Прикрепленные изображения:
      29.12.2016 11:43
      0 | 6

  • arcadi007 
    Очень красивое здание - визитка Твери. 
И в таком плачевном состоянии, обидно.
Надо обязательно восстанавливать как Путевой дворец. Не надо ничего выдумывать нового. Надо сохранять то, что имеем. И делать на этом деньги.
Весь мир так живет. Один турист дает работу 9 (девяти!) трудящимся.
    29.12.2016 12:26
    1 | 2

  • Циничный Реалист 
    возможно два варианта развития событий: чего-нибудь покрасят, установят россиянский арт-объект и скажут что все ок, но скорее всего так и бросят. Потом какой-нибудь добрынюшка-митрофанушка непостижимым образом покалечится на этом сооружении, бдительная общественность возопит "доколе же!" и подходы перекроют противопехотными заграждениями. Всё. Ремонтировать в ближайшие десятилетия не будут - это очевидно.
    29.12.2016 12:33
    1 | 1

  • Garykus 
    А предписание прокуратуры будут выполнять обязательно ЗИМОЙ.
Также с Горбатым мостом, ремонтом дорожного полотна, монтажом остановок и прочего
    29.12.2016 13:50
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
140

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
99

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
74

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
61

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

2016-12-26 12:29
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100