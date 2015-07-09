Состояние причала Речного вокзала в Твери угрожает жизни и здоровью пассажиров

По иску прокурора суд обязал привести в соответствие с нормами технической эксплуатации единственный в городе Твери пассажирский причал Речного вокзала.

Центральный суд Твери удовлетворил исковые требования Тверского межрайонного транспортного прокурора к Территориальному управлению Росимущества в Тверской области и эксплуатирующей организации, которые теперь обязаны устранить нарушения технической эксплуатации пассажирского причала на Речном вокзале.

Причал в Твери может принимать многопалубные морские и речные суда, однако он не отвечает требованиям действующего законодательства. Так, нет техпаспорта гидротехнического сооружения, не проведены технические обследования причала и иные мероприятия для обеспечения безопасности.

То есть его эксплуатация имеет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в том числе членов экипажей теплоходов, которые почти ежедневно причаливают к Речному вокзалу в судоходный период.

Суд обязал Территориальное управление Росимущества в Тверской области разработать и изготовить технический паспорт причала, а эксплуатирующую организацию - ГУП «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» - провести обследования.

По материалам Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.