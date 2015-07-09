В тверской гимназии ликвидировали вторую смену

Начиная с третьей четверти, все учащиеся гимназии №6 будут ходить на занятия только в первую смену. Около ста детей из 1-го и 2-го классов сядут за парты в кабинетах нового учебного корпуса.

Один из путей решения проблемы – ремонт и переоборудование помещений, которые находятся рядом со школами и пока не задействованы в учебном процессе.

В 6-ой гимназии для этого использовали здание 1947 года постройки, которое много лет пустовало и постепенно разрушалось. Для того, чтобы создать там комфортный учебный корпус, летом начались ремонтные работы. Поменять в здании пришлось практически всё: двери и окна, проводку, канализацию, кровлю. Последним этапом стала отделка современным вентилируемым фасадом и закупка оборудования и мебели. На данный момент помещения полностью готовы началу учебного процесса. Результат работ проинспектировал глава администрации Твери Алексей Огоньков.

- Президентом нашей страны ставится задача по переводу школ на первую смену обучения и, естественно, эта задача стоит и перед Тверской областью, на что неоднократно обращал внимание губернатор Игоря Руденя. В этом году в Твери проделана серьёзная работа в этом направлении – было создано 425 новых учебных мест для школьников, - отметил Алексей Огоньков.

После Нового года около ста детей, посещавших гимназию №6 во вторую смену, перейдут на утреннее обучение. Работа по ликвидации второй смены в Твери будет продолжена, Управление информации

Администрации города Твери