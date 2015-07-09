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В тверской гимназии ликвидировали вторую смену

В тверской гимназии ликвидировали вторую смену - ТИА
29 Декабря 2016 10:23
Автор: TIA

Фоторепортаж

Начиная с третьей четверти, все учащиеся гимназии №6 будут ходить на занятия только в первую смену. Около ста детей из 1-го и 2-го классов сядут за парты в кабинетах нового учебного корпуса.

Один из путей решения проблемы – ремонт и переоборудование помещений, которые находятся рядом со школами и пока не задействованы в учебном процессе.

В 6-ой гимназии для этого использовали здание 1947 года постройки, которое много лет пустовало и постепенно разрушалось.  Для того, чтобы создать там комфортный учебный корпус, летом  начались ремонтные работы. Поменять в здании пришлось практически всё: двери и окна, проводку, канализацию, кровлю. Последним этапом стала отделка современным вентилируемым фасадом и закупка оборудования и мебели. На данный момент помещения полностью готовы началу учебного процесса. Результат работ проинспектировал глава администрации Твери Алексей Огоньков.

- Президентом нашей страны ставится задача по переводу школ на первую смену обучения и, естественно, эта задача стоит и перед Тверской областью, на что неоднократно обращал внимание губернатор Игоря Руденя. В этом году в Твери проделана серьёзная работа в этом направлении – было создано 425 новых учебных мест для школьников, - отметил Алексей Огоньков.

После Нового года около ста детей, посещавших гимназию №6 во вторую смену, перейдут на утреннее обучение. Работа по ликвидации второй смены в Твери будет продолжена, Управление информации
Администрации города Твери

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Метки: 6 гимназия вторая смена тверь
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Комментарии (4)

  • Добрая Мышь 
    постройте что-нить на территории 53 школы. а то и спортплощадки там нет нормальной, и детей в школе перебор. Только лебедев шастает на собрания постоянно. а толку нет
    29.12.2016 10:57
    0 | 2

  • angst_de 
    А как же нормы Санпина? Парты крайних рядов примыкают к стенам. Господ гостей  в такой класс посадить бы!
    29.12.2016 11:17
    1 | 1

  • Циничный Реалист 
    на фото какая-то рухлядь и три советских человека с удивлением смотрят на юных россиян.
    29.12.2016 12:37
    1 | 0

  • pessimist 
    "ликвидация второй смены" - звучит двусмысленно. Сразу на ум - "кулачества как класса" и "окончательное решение вопроса".
    29.12.2016 13:11
    0 | 2
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