tvernews.ru
29 декабря Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

За два дня на дорогах Тверской области погибли три пешехода, в том числе ребенок

29 Декабря 2016 10:26
Автор: TIA

27 декабря около 20 часов 15 минут на 235 км автодороги М- 9 «Балтия» в Ржевском районе водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на 42-летнего мужчину, который находился посередине проезжей части. В результате пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.

28 декабря около 7 часов 45 минут на 319 км трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе водитель грузового автомобиля «Урал» сбил 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате женщина скончалась.

28 декабря около 19.00 на 302 км автодороги М-10 «Россия» в Вышнем Волочке водитель большегруза «Вольво» совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок умер.

В связи с происшествиями главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тверской области Денис Черных обращается к участникам дорожного движения:

Новогодние праздники и подготовка к ним не могут не сказаться на дорожной обстановке в регионе. Традиционно в предпраздничные дни наблюдается тенденция увеличения плотности транспортного потока и как итог увеличение числа ДТП. Большое количество автомобилистов приезжают в областной центр за покупками, многие приобретают подарки своим близким, делают покупки для праздничного стола. Так, только 30 декабря 2015 года на дорогах Тверской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек.

Уважаемые участники дорожного движения!

Госавтоинспекция Тверской области убедительно просит быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать не обдуманных действий.

Желаю Вам безопасных дорог в новом году.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: погиб ребенок погибли пешеходы
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Циничный Реалист 
    вот это настоящая, тверская статистика)
    29.12.2016 12:35
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
140

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
99

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
74

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
61

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

2016-12-26 12:29
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100