За два дня на дорогах Тверской области погибли три пешехода, в том числе ребенок

27 декабря около 20 часов 15 минут на 235 км автодороги М- 9 «Балтия» в Ржевском районе водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на 42-летнего мужчину, который находился посередине проезжей части. В результате пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.



28 декабря около 7 часов 45 минут на 319 км трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе водитель грузового автомобиля «Урал» сбил 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате женщина скончалась.

28 декабря около 19.00 на 302 км автодороги М-10 «Россия» в Вышнем Волочке водитель большегруза «Вольво» совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок умер.

В связи с происшествиями главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тверской области Денис Черных обращается к участникам дорожного движения:



Новогодние праздники и подготовка к ним не могут не сказаться на дорожной обстановке в регионе. Традиционно в предпраздничные дни наблюдается тенденция увеличения плотности транспортного потока и как итог увеличение числа ДТП. Большое количество автомобилистов приезжают в областной центр за покупками, многие приобретают подарки своим близким, делают покупки для праздничного стола. Так, только 30 декабря 2015 года на дорогах Тверской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек.



Уважаемые участники дорожного движения!



Госавтоинспекция Тверской области убедительно просит быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать не обдуманных действий.



Желаю Вам безопасных дорог в новом году.