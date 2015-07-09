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В Твери завершился первый этап конкурса на лучший проект въездной группы

В Твери завершился первый этап конкурса на лучший проект въездной группы - ТИА
28 Декабря 2016 15:00
Автор: TIA

Фоторепортаж

По результатам первого этапа конкурса на лучший проект въездной группы в Тверь выбрали три эскиза. В дальнейшем на их основе разработают проектную документацию для оформления въездов в столицу региона со стороны Москвы и Санкт-Петербурга. Всех участников конкурса, предложивших идеи, наградили 27 декабря в администрации Твери.

Конкурс на лучший проект въездных групп был объявлен 29 ноября. При этом принять участие в нем и проявить свои творческие способности мог любой желающий.

Конкурсные работы принимал департамент архитектуры и строительства администрации Твери до 22 декабря. Их подготовили дизайнеры, скульпторы и художники. Причём среди конкурсантов оказались и молодые специалисты – две творческие группы, состоящие из студентов Тверского технологического колледжа под руководством педагога Светланы Сидоренко.

– Мы увидели, что тех, кто неравнодушен к облику родного города, немало. При этом каждая работа была по-своему интересна и оригинальна, – отметил заместитель главы администрации Твери Владимир Прокудин.

В своих оценках жюри опиралось на несколько критериев: целостность решения, обоснованность предложенного места размещения въездной группы, сочетание проектных предложений с окружающей средой.

По результатам первого этапа жюри выбрало три эскиза, которые перейдут во второй тур. На данный момент лучшим был признан эскиз дизайнера Сергея Комкина, однако в последующем у конкурсантов-призёров есть возможность доработать свои предложения.

Конкурсная комиссия продолжит свою работу после Нового года, проект въездной группы в Тверь будет разработан на основе трех эскизов-победителей, с учетом мнения общественности и профессионального сообщества.

 

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Метки: конкурс на проект въездной группы въезд в тверь администрация твери въездная группа в Тверь
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Комментарии (2)

  • Bonch 
    Правильно. Давно пора было оформить "въездную группу"  нашего славного града!
    28.12.2016 15:35
    0 | 0

  • bae99 
    Крестов в городе мало?
    28.12.2016 15:42
    0 | 2
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