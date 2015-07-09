Житель Тверской области, ударивший вилкой в глаз своего знакомого, отправится за решетку

Суд вынес решение в отношении ранее судимого жителя Весьегонского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В поселке Овинищи 9 октября подсудимый и его знакомый распивали спиртные напитки. Затем между ними разгорелся конфликт, и он ударил своего товарища вилкой в левый глаз, причинив ему проникающее ранение.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в итоге пострадавший лишился глаза.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам в исправительной колонии строгого режима.