Житель Тверской области, ударивший вилкой в глаз своего знакомого, отправится за решетку

Суд вынес решение в отношении ранее судимого жителя Весьегонского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В поселке Овинищи 9 октября подсудимый и его знакомый распивали спиртные напитки. Затем между ними разгорелся конфликт, и он ударил своего товарища вилкой в левый глаз, причинив ему проникающее ранение.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в итоге пострадавший лишился глаза.
Суд приговорил злоумышленника к 4 годам в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии (3)
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horton
28.12.2016 13:36
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