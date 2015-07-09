Тверичанку будут судить за фиктивную постановку на учет гражданина СНГ

Сотрудники полиции установили, что официально нигде не трудоустроенная жительница Твери за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире на улице Хромова гражданина СНГ. Женщина знала, что проживать он там не будет.

- В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.