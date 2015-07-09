В Тверской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превысил норму более чем на 55%

На прошлой неделе (с 19 по 25 декабря) в Тверской области зарегистрировали 12 661 больных ОРВИ и гриппом, что на 18% выше уровня предыдущей недели. Из них больше половины - это дети (почти 61%).

Заболеваемость превысила расчетный недельный эпидемический порог на 55,6%. Больше всего простудой заболело жителей в Твери, Ржевском, Кимрском, Нелидовском, Кашинском, Конаковском, Бологовском, Удомельском, Максатихинском, Сонковском, Краснохолмском, Лесном, Зубцовском, Старицком, Оленинском, Западнодвинском, Торжокском, Кувшиновском, Лихославльском, Андреапольском, Пеновском, Селижаровском и Калининском районах.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, заболеваемость ОРВИ связана, преимущественно, с вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), а также с вирусами гриппа типа AН3N2 (гонконгский штамм).

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в школах и детских садах, где отсутствует 20% детей, вводят карантин.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области рекомендует гражданам при появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ остаться дома и вызвать врача, не заниматься самолечением, соблюдать меры личной и общественной гигиены.