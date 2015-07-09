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В Тверской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превысил норму более чем на 55%

28 Декабря 2016 10:24
Автор: TIA

На прошлой неделе  (с 19 по 25 декабря)  в Тверской области зарегистрировали 12 661 больных ОРВИ и гриппом, что на 18% выше  уровня предыдущей недели. Из них больше половины - это дети (почти 61%).

Заболеваемость превысила  расчетный  недельный эпидемический  порог на 55,6%. Больше всего простудой заболело жителей в Твери, Ржевском, Кимрском, Нелидовском, Кашинском, Конаковском,  Бологовском, Удомельском, Максатихинском, Сонковском, Краснохолмском, Лесном, Зубцовском, Старицком, Оленинском, Западнодвинском, Торжокском, Кувшиновском, Лихославльском, Андреапольском, Пеновском, Селижаровском и Калининском районах.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, заболеваемость ОРВИ связана, преимущественно,  с вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), а также с вирусами гриппа типа AН3N2 (гонконгский штамм).

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в школах и детских садах, где отсутствует 20% детей, вводят карантин.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области рекомендует гражданам при появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ остаться дома и вызвать врача, не заниматься самолечением, соблюдать меры личной и общественной гигиены.

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Метки: роспотребнадзор по тверской области заболеваемость ОРВИ грипп aН3n2 простудные заболевания эпидемия гриппа
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Комментарии (1)

  • Циничный Реалист 
    роспотребнадзор рекомендует вызвать врача? а был убежден, что надо прикладывать подорожник, пить боярышник и горячо молится. Кстати, месяца не прошло как Минздрав переобулся на ходу и теперь оказывается эпидемия есть и распространяется с чудовищной быстротой.
    28.12.2016 11:43
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