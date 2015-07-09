Расписание общественного транспорта Твери в период новогодних праздников

Администрация Твери сообщает график работы общественного транспорта города в новогодние праздники - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Так, в последний день уходящего года автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня:

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 31.12.2016 г., суббота

Наименование маршрута Время начала работы Время окончания работы Интервал движения в минутах Трамвай №5 «Автовокзал - ДСК» 4:53 22:19 7 Троллейбус №2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов» 5:18 22:22 9 №3 «ул. Левитана – з-д Центросвар» 5:22 22:24 10 №7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов» 6:47 22:25 15 Автобус №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» 5:55 21:26 21 №20 «Мигалово - Энергоремонт» 5:20 22:04 16 №21 «Мигалово – ул. Левитана» 5:43 21:10 16 №30 «мкр. Южный – з-д Центросвар» 6:30 21:25 42 №31 «Мамулино – Перинатальн. центр» 6:00 22:04 17 №33 «Мигалово – ТЦ Глобус» 7:08 21:47 70 №36 «Мамулино - Сахарово» 5:30 22:44 22 №41 «Химинститут – з-д Центросвар» 6:15 22:10 17 №56 «Речной вокзал – пл. Конституции» 8:45 19:30 90 №104 «Рынок – пос. Металлистов» 6:45 21:10 105 №154 «Лебедево – Дм. Черкассы» 6:30 21:10 60

1 января 2017 года трамваи, троллейбусы и автобусы выйдут на маршруты в районе 8 часов утра, и будут работать по графику выходного дня.

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 01.01.2017 г., воскресенье

Наименование маршрута Время начала работы Время окончания работы Интервал движения в минутах Трамвай №5 «Автовокзал - ДСК» 7:50 0:02 17 Троллейбус №2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов» 7:47 23:03 14 №3 «ул. Левитана – з-д Центросвар» 8:04 23:00 17 №7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов» 8:31 23:29 20 Автобус №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» 7:30 21:26 26 №20 «Мигалово - Энергоремонт» 7:31 22:33 23 №21 «Мигалово – ул. Левитана» 8:04 21:10 27 №31 «Мамулино – Перинатальн. центр» 8:10 22:50 38 №33 «Мигалово – ТЦ Глобус» 8:09 21:47 75 №36 «Мамулино - Сахарово» 7:37 22:44 30 №41 «Химинститут – з-д Центросвар» 10:17 23:01 35 №104 «Рынок – пос. Металлистов» 8:20 21:10 105 №154 «Лебедево – Дм. Черкассы» 7:45 21:10 60

2 января 2017 года муниципальный общественный транспорт будет работать по следующему графику

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 02.01.2017 г., понедельник

Наименование маршрута Время начала работы Время окончания работы Интервал движения в минутах Трамвай №5 «Автовокзал - ДСК» 5:47 0:02 13 Троллейбус №2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов» 5:18 23:03 9 №3 «ул. Левитана – з-д Центросвар» 5:22 23:00 13 №7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов» 7:05 23:29 20 Автобус №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» 5:55 21:26 26 №20 «Мигалово - Энергоремонт» 7:31 22:33 23 №21 «Мигалово – ул. Левитана» 5:43 21:10 15 №31 «Мамулино – Перинатальн. центр» 6:00 22:50 25 №33 «Мигалово – ТЦ Глобус» 8:09 21:47 75 №36 «Мамулино - Сахарово» 7:37 22:44 30 №41 «Химинститут – з-д Центросвар» 6:15 23:01 18 №104 «Рынок – пос. Металлистов» 6:50 21:10 105 №154 «Лебедево – Дм. Черкассы» 6:30 21:10 60

Работа общественного муниципального транспорта в период с 3 по 8 января будет осуществляться по графику выходного дня с выходом троллейбусов и автобусов согласно расписанию. Выпуск трамваев в это период составит 10 вагонов с интервалом движения 10 минут в течение дня.

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» с 3.01.2017 г. по 8.01.2017 г.

Наименование маршрута Время начала работы Время окончания работы Интервал движения в минутах Трамвай №5 «Автовокзал - ДСК» 4:53 0:02 10 Троллейбус №2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов» 5:18 23:03 9 №3 «ул. Левитана – з-д Центросвар» 5:22 23:00 10 №7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов» 6:47 23:29 15 Автобус №1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ» 5:55 21:26 21 №20 «Мигалово - Энергоремонт» 5:20 22:33 16 №21 «Мигалово – ул. Левитана» 5:43 21:10 16 №30 «мкр. Южный – з-д Центросвар» 6:30 21:25 42 №31 «Мамулино – Перинатальн. центр» 6:00 22:50 17 №33 «Мигалово – ТЦ Глобус» 7:08 21:47 70 №36 «Мамулино - Сахарово» 5:30 22:44 22 №41 «Химинститут – з-д Центросвар» 6:15 23:01 17 №56 «Речной вокзал – пл. Конституции» 8:45 19:30 90 №104 «Рынок – пос. Металлистов» 6:45 21:10 105 №154 «Лебедево – Дм. Черкассы» 6:30 21:10 60

С 01 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин. 1.01.2017 г. будут работать следующие коммерческие автобусные маршруты:

Наименование маршрута № 6 «Юность (Молодежный жилой комплекс) – Мамулино» № 9 «Юность – Мигалово» № 211«пос. Мигалово – пос. 1-е Мая - Отрадное»

Работа коммерческого общественного транспорта 1 и 2 января будет осуществляться с 7:00. При этом с 7:00 до 10:00 на каждом маршруте будет организована только работа дежурных автобусов. С 10:00 количество автобусов на маршрутах будет увеличиваться по мере возрастания пассажиропотока.

В период с 3 по 8 января коммерческий общественный транспорт будет работать в обычном режиме.