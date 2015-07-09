Расписание общественного транспорта Твери в период новогодних праздников

Администрация Твери сообщает график работы общественного транспорта города в новогодние праздники - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Так, в последний день уходящего года автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня:
График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 31.12.2016 г., суббота
|
Наименование маршрута
|
Время начала работы
|
Время окончания работы
|
Интервал движения в минутах
|
Трамвай
|
№5 «Автовокзал - ДСК»
|
4:53
|
22:19
|
7
|
Троллейбус
|
№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»
|
5:18
|
22:22
|
9
|
№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»
|
5:22
|
22:24
|
10
|
№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»
|
6:47
|
22:25
|
15
|
Автобус
|
№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»
|
5:55
|
21:26
|
21
|
№20 «Мигалово - Энергоремонт»
|
5:20
|
22:04
|
16
|
№21 «Мигалово – ул. Левитана»
|
5:43
|
21:10
|
16
|
№30 «мкр. Южный – з-д Центросвар»
|
6:30
|
21:25
|
42
|
№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»
|
6:00
|
22:04
|
17
|
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»
|
7:08
|
21:47
|
70
|
№36 «Мамулино - Сахарово»
|
5:30
|
22:44
|
22
|
№41 «Химинститут – з-д Центросвар»
|
6:15
|
22:10
|
17
|
№56 «Речной вокзал – пл. Конституции»
|
8:45
|
19:30
|
90
|
№104 «Рынок – пос. Металлистов»
|
6:45
|
21:10
|
105
|
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»
|
6:30
|
21:10
|
60
1 января 2017 года трамваи, троллейбусы и автобусы выйдут на маршруты в районе 8 часов утра, и будут работать по графику выходного дня.
График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 01.01.2017 г., воскресенье
|
Наименование маршрута
|
Время начала работы
|
Время окончания работы
|
Интервал движения в минутах
|
Трамвай
|
|
№5 «Автовокзал - ДСК»
|
7:50
|
0:02
|
17
|
Троллейбус
|
|
№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»
|
7:47
|
23:03
|
14
|
№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»
|
8:04
|
23:00
|
17
|
№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»
|
8:31
|
23:29
|
20
|
Автобус
|
|
№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»
|
7:30
|
21:26
|
26
|
№20 «Мигалово - Энергоремонт»
|
7:31
|
22:33
|
23
|
№21 «Мигалово – ул. Левитана»
|
8:04
|
21:10
|
27
|
№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»
|
8:10
|
22:50
|
38
|
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»
|
8:09
|
21:47
|
75
|
№36 «Мамулино - Сахарово»
|
7:37
|
22:44
|
30
|
№41 «Химинститут – з-д Центросвар»
|
10:17
|
23:01
|
35
|
№104 «Рынок – пос. Металлистов»
|
8:20
|
21:10
|
105
|
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»
|
7:45
|
21:10
|
60
2 января 2017 года муниципальный общественный транспорт будет работать по следующему графику
График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 02.01.2017 г., понедельник
|
Наименование маршрута
|
Время начала работы
|
Время окончания работы
|
Интервал движения в минутах
|
Трамвай
|
|
№5 «Автовокзал - ДСК»
|
5:47
|
0:02
|
13
|
Троллейбус
|
|
№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»
|
5:18
|
23:03
|
9
|
№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»
|
5:22
|
23:00
|
13
|
№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»
|
7:05
|
23:29
|
20
|
Автобус
|
|
№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»
|
5:55
|
21:26
|
26
|
№20 «Мигалово - Энергоремонт»
|
7:31
|
22:33
|
23
|
№21 «Мигалово – ул. Левитана»
|
5:43
|
21:10
|
15
|
№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»
|
6:00
|
22:50
|
25
|
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»
|
8:09
|
21:47
|
75
|
№36 «Мамулино - Сахарово»
|
7:37
|
22:44
|
30
|
№41 «Химинститут – з-д Центросвар»
|
6:15
|
23:01
|
18
|
№104 «Рынок – пос. Металлистов»
|
6:50
|
21:10
|
105
|
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»
|
6:30
|
21:10
|
60
Работа общественного муниципального транспорта в период с 3 по 8 января будет осуществляться по графику выходного дня с выходом троллейбусов и автобусов согласно расписанию. Выпуск трамваев в это период составит 10 вагонов с интервалом движения 10 минут в течение дня.
График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» с 3.01.2017 г. по 8.01.2017 г.
|
Наименование маршрута
|
Время начала работы
|
Время окончания работы
|
Интервал движения в минутах
|
Трамвай
|
№5 «Автовокзал - ДСК»
|
4:53
|
0:02
|
10
|
Троллейбус
|
№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»
|
5:18
|
23:03
|
9
|
№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»
|
5:22
|
23:00
|
10
|
№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»
|
6:47
|
23:29
|
15
|
Автобус
|
№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»
|
5:55
|
21:26
|
21
|
№20 «Мигалово - Энергоремонт»
|
5:20
|
22:33
|
16
|
№21 «Мигалово – ул. Левитана»
|
5:43
|
21:10
|
16
|
№30 «мкр. Южный – з-д Центросвар»
|
6:30
|
21:25
|
42
|
№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»
|
6:00
|
22:50
|
17
|
№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»
|
7:08
|
21:47
|
70
|
№36 «Мамулино - Сахарово»
|
5:30
|
22:44
|
22
|
№41 «Химинститут – з-д Центросвар»
|
6:15
|
23:01
|
17
|
№56 «Речной вокзал – пл. Конституции»
|
8:45
|
19:30
|
90
|
№104 «Рынок – пос. Металлистов»
|
6:45
|
21:10
|
105
|
№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»
|
6:30
|
21:10
|
60
С 01 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин. 1.01.2017 г. будут работать следующие коммерческие автобусные маршруты:
|
Наименование маршрута
|
№ 6 «Юность (Молодежный жилой комплекс) – Мамулино»
|
№ 9 «Юность – Мигалово»
|
№ 211«пос. Мигалово – пос. 1-е Мая - Отрадное»
Работа коммерческого общественного транспорта 1 и 2 января будет осуществляться с 7:00. При этом с 7:00 до 10:00 на каждом маршруте будет организована только работа дежурных автобусов. С 10:00 количество автобусов на маршрутах будет увеличиваться по мере возрастания пассажиропотока.
В период с 3 по 8 января коммерческий общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
|2016-12-24 09:34
|2016-12-27 11:01
|2016-12-22 10:04
|2016-12-27 14:05
|2016-12-24 21:23
|2016-12-25 11:47
Комментарии (11)
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RSERG
28.12.2016 13:07
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