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Расписание общественного транспорта Твери в период новогодних праздников

Расписание общественного транспорта Твери в период новогодних праздников - ТИА
28 Декабря 2016 09:33
Автор: TIA

Администрация Твери сообщает график работы общественного транспорта города в новогодние праздники - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Так, в последний день уходящего года автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня:

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 31.12.2016 г., суббота

Наименование маршрута

Время начала работы

Время окончания работы

Интервал движения в минутах

Трамвай

№5 «Автовокзал - ДСК»

4:53

22:19

7

Троллейбус

№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»

5:18

22:22

9

№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»

5:22

22:24

10

№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»

6:47

22:25

15

Автобус

№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»

5:55

21:26

21

№20 «Мигалово - Энергоремонт»

5:20

22:04

16

№21 «Мигалово – ул. Левитана»

5:43

21:10

16

№30 «мкр. Южный – з-д Центросвар»

6:30

21:25

42

№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»

6:00

22:04

17

№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»

7:08

21:47

70

№36 «Мамулино - Сахарово»

5:30

22:44

22

№41 «Химинститут – з-д Центросвар»

6:15

22:10

17

№56 «Речной вокзал – пл. Конституции»

8:45

19:30

90

№104 «Рынок – пос. Металлистов»

6:45

21:10

105

№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»

6:30

21:10

60

1 января 2017 года трамваи, троллейбусы и автобусы выйдут на маршруты в районе 8 часов утра, и будут работать по графику выходного дня.

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 01.01.2017 г., воскресенье

Наименование маршрута

Время начала работы

Время окончания работы

Интервал движения в минутах

Трамвай

 

№5 «Автовокзал - ДСК»

7:50

0:02

17

Троллейбус

 

№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»

7:47

23:03

14

№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»

8:04

23:00

17

№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»

8:31

23:29

20

Автобус

 

№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»

7:30

21:26

26

№20 «Мигалово - Энергоремонт»

7:31

22:33

23

№21 «Мигалово – ул. Левитана»

8:04

21:10

27

№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»

8:10

22:50

38

№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»

8:09

21:47

75

№36 «Мамулино - Сахарово»

7:37

22:44

30

№41 «Химинститут – з-д Центросвар»

10:17

23:01

35

№104 «Рынок – пос. Металлистов»

8:20

21:10

105

№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»

7:45

21:10

60
         

2 января 2017 года муниципальный общественный транспорт  будет работать по следующему графику

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» 02.01.2017 г., понедельник

Наименование маршрута

Время начала работы

Время окончания работы

Интервал движения в минутах

Трамвай

 

№5 «Автовокзал - ДСК»

5:47

0:02

13

Троллейбус

 

№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»

5:18

23:03

9

№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»

5:22

23:00

13

№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»

7:05

23:29

20

Автобус

 

№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»

5:55

21:26

26

№20 «Мигалово - Энергоремонт»

7:31

22:33

23

№21 «Мигалово – ул. Левитана»

5:43

21:10

15

№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»

6:00

22:50

25

№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»

8:09

21:47

75

№36 «Мамулино - Сахарово»

7:37

22:44

30

№41 «Химинститут – з-д Центросвар»

6:15

23:01

18

№104 «Рынок – пос. Металлистов»

6:50

21:10

105

№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»

6:30

21:10

60
         

Работа общественного муниципального транспорта в период с 3 по 8 января будет осуществляться по графику выходного дня с выходом троллейбусов и автобусов согласно расписанию. Выпуск трамваев в это период составит 10 вагонов с интервалом движения 10 минут в течение дня.

График работы маршрутов МУП «ПАТП-1» с 3.01.2017 г. по 8.01.2017 г.

Наименование маршрута

Время начала работы

Время окончания работы

Интервал движения в минутах

Трамвай

№5 «Автовокзал - ДСК»

4:53

0:02

10

Троллейбус

№2 «Ж.д. вокзал – б-р Профсоюзов»

5:18

23:03

9

№3 «ул. Левитана – з-д Центросвар»

5:22

23:00

10

№7 «мкр. Южный – б-р Профсоюзов»

6:47

23:29

15

Автобус

№1 «Ж.д. вокзал - ЦРБ»

5:55

21:26

21

№20 «Мигалово - Энергоремонт»

5:20

22:33

16

№21 «Мигалово – ул. Левитана»

5:43

21:10

16

№30 «мкр. Южный – з-д Центросвар»

6:30

21:25

42

№31 «Мамулино – Перинатальн. центр»

6:00

22:50

17

№33 «Мигалово – ТЦ Глобус»

7:08

21:47

70

№36 «Мамулино - Сахарово»

5:30

22:44

22

№41 «Химинститут – з-д Центросвар»

6:15

23:01

17

№56 «Речной вокзал – пл. Конституции»

8:45

19:30

90

№104 «Рынок – пос. Металлистов»

6:45

21:10

105

№154 «Лебедево – Дм. Черкассы»

6:30

21:10

60

С 01 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин. 1.01.2017 г. будут работать  следующие коммерческие автобусные маршруты:

Наименование маршрута

№ 6 «Юность (Молодежный жилой комплекс) – Мамулино»

№ 9 «Юность – Мигалово»

№ 211«пос. Мигалово – пос. 1-е Мая - Отрадное»

 

 

 

 

 

 

Работа коммерческого общественного транспорта 1 и 2 января будет осуществляться с 7:00. При этом с 7:00 до 10:00 на каждом маршруте будет организована только работа дежурных автобусов. С 10:00 количество автобусов на маршрутах будет увеличиваться по мере возрастания пассажиропотока.

В период с 3 по 8 января коммерческий общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

 

 

 

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Комментарии (11)

  • Dimmmer69 
    Это намёк на то, что нам, горожанам, лучше с 20-00 до 8-00 в новогоднюю ночь сидеть дома, а не шлындать по друзьям и ездить на праздничные гуляния по ночам, правда?
    28.12.2016 10:15
    0 | 5

    • BARBAdos 
      да они и данные графики никогда не выдерживают - регулярно вожу сына на секцию в 3-ю школу (ул. Новая Заря), так с 18-00 идет просто поток автобусов в парк (обычно 2-3-4 автобуса за 10-15 мин. наблюдаю), казалось бы, до 20 часов пассажиропоток приличный, а они уже в 18-00 домой едут... Классический бардак там по ходу...
      28.12.2016 10:39
      1 | 4

      • velmot1331 
        На Соминке, например, (неважно лето,солнце,мороз) маршрутка 14 будто бы вымирает и остаются лишь сильнейшие. Впрочем, как и 5 в Литвинках (там то вообще встань на площади и кричи "Ау" ручонки то распластав по разны стороны). Летом то, конечно, понятно - гуляй, да ножонки разминай, а вот зимой.. Жоповозочки не хватает.
        28.12.2016 10:45
        0 | 5

        • BARBAdos 
          8-ка с СНТ Светлый летом вроде до 21-00 ходила раньше, но правда маршрут у нее долбанутый (через тернии к звездам), чтобы попасть в центр нужно через все заволжье проехать, включая Юность и Горбатку, хорошо что на областную больницу не заезжает. 

А Литвинки - это вообще край города, покупая там жилье, желательно жоповозку уже иметь, в нашем городе зависеть от обществ. транспорта - это жутняк полный...
          28.12.2016 10:55
          0 | 4

      • Garykus 
        ну так 12 часовая смена уже закончилась и на все автобусы водителей не хватает.
Это у троллейбусов 12 и 8 часовые смены, потому и работают до 23ч в будние
        28.12.2016 11:03
        0 | 1

        • BARBAdos 
          у меня один начальник был в молодости, так у него присказка была самая любимая, когда ему пытались причины фэйла какого-нибудь объяснить - "Я не девочка, меня процесс не интересует"...

Вот и пассажира не должны интересовать причины, ему важен результат. Бывает конечно какой то форс-мажор, но это не тот случай - транспорт должен не в парке стоять, а ходить по маршруту, а отсутствие водил, это не причина, а следствие чьей-то недоработки или халтуры...
          28.12.2016 11:12
          1 | 3

  • Garykus 
    В прошлом году с транспортом в новогодние праздники все было куда лучше. На транспорте за 19 рублей в НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  можно было ездить по городу на 2,3 троллейбусе, 20 автобусе и 5 трамвае. http://tvernews.ru/news/207604/
    28.12.2016 10:41
    0 | 3

  • Циничный Реалист 
    так замечательные времена наступили - маршруток стало в разы меньше (как и требовали не обремененные интеллектом горожане) но и автобусов не прибавилось, а скорее наоборот, они стали ездить явочным порядком. Не вижу причин для негодования.
    28.12.2016 11:50
    5 | 0

    • Dimmmer69 
      В разы меньше? Пруфы, Билли :)
      28.12.2016 12:40
      0 | 4

      • BARBAdos 
        ну не в разы, но меньше - но общественный транспорт не заместил это уменьшение.
        28.12.2016 13:54
        0 | 1

  • RSERG 
    №36 «Мамулино - Сахарово» интервал движения 22мин.   Не смешите меня!!!!!!!
    28.12.2016 13:07
    0 | 0
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