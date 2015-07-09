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Жителя Твери будут судить за перевод 2000 рублей в Турцию

27 Декабря 2016 20:19
Автор: TIA

В Твери во вторник следствие предъявило обвинительное заключение жителю города, 25-летнему гражданину России, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в "финансировании терроризма" — за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции, сообщает "Радио Свобода".

Адвокат обвиняемого Елена Романова рсссказала, что уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

По словам обвиняемого, он перевел 2 000 рублей, когда знакомый рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Обвиняемый Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку "Сбербанка" супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым, так как знакомый рассказал, что примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии

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Метки: терроризм перевод денег в Турцию суд
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Комментарии (15)

  • USSR 
    Типа органы не дремлют?
    27.12.2016 20:46
    0 | 6

  • Partisan 
    У меня МТС 1000 рублей списал с телефона за подключение к http//super-best.org без моего ведома. Ну не террористы ли? Разберетесь, органы?
    27.12.2016 20:55
    1 | 8

    • Ms. 
      Так у МТС, вероятно, деньги не в Сирии отмываются, а на Каймановых островах.
      27.12.2016 22:19
      0 | 1

      • Partisan 
        Сомневаюсь, это настоящие финансовые террористы.
        27.12.2016 22:54
        0 | 1

  • gavr69 
    Зачем тогда нужны карточные переводы,если могут упрятать за решетку только на одном подозрении.Наверное появились свободные места на нарах.
    27.12.2016 20:56
    0 | 6

    • Ms. 
      Подозрение- это если нет доказательств. Карточки сейчас все под лупой.
      27.12.2016 22:20
      0 | 1

  • kudimov 
    А частенько просят переводы на помощь людям, бездомным животным... А вдруг это окажется подпольная ячейка запрещенной организации? Так может и институту благотворительности швах придти.
    27.12.2016 21:14
    1 | 12

    • Ms. 
      Фин мониторинг после шумихи в ВТБ банком весь обнал и движение по картам контролирует. Если Вам на карту поступают средства, будьте готовы одьяснить кто и за что вам перевел деньги. И также наоборот, если этот перевод сделали Вы сами.
      27.12.2016 22:22
      0 | 3

      • kudimov 
        Клео, хотел Вам скинуть денежку на НГ, презентик. Но теперь не буду - не хочу, чтобы Вас мучали вопросами. Пошлю просто открытку. По Почте России. К 8 марта придет.))
        27.12.2016 22:37
        0 | 5

  • Zorkiy 
    Нелепей обвинения не придумаешь! По-моему, у террористов нет проблем с финансированием от граничащих с Турцией и Сирией государств... Ну, так в "Воскресном вечере" говорят...
    27.12.2016 21:21
    1 | 5

    • Ms. 
      Вероятно, данного гражданина подозревают в более тесных отношениях с Сирией, но нет доказательств.
      27.12.2016 22:23
      0 | 3

  • ЧЕПАЕВ 
    Что то тут не договаривают, часто бывает когда улик не хватает, берут за то, что род руку придётся
    27.12.2016 21:28
    0 | 6

    • Ms. 
      +1
      27.12.2016 22:23
      0 | 2

  • tourist 
    Самолет профукали, а тут галочка для отчета хорошая. Так что сидеть Нурлану ни за что. Ни он первый, ни он последний.
    27.12.2016 21:39
    2 | 4

  • Kirush 
    Выслать на родину. В масскву.
    27.12.2016 22:31
    1 | 1
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