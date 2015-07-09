Жителя Твери будут судить за перевод 2000 рублей в Турцию

В Твери во вторник следствие предъявило обвинительное заключение жителю города, 25-летнему гражданину России, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в "финансировании терроризма" — за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции, сообщает "Радио Свобода".

Адвокат обвиняемого Елена Романова рсссказала, что уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

По словам обвиняемого, он перевел 2 000 рублей, когда знакомый рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Обвиняемый Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку "Сбербанка" супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым, так как знакомый рассказал, что примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии