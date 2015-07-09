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В Твери в микрорайоне «Радужный» открыли офис врача общей практики

27 Декабря 2016 19:01
Автор: TIA

В микрорайоне «Радужный» Твери начал работать офис врача общей практики. Он разместился на первом этаже жилого дома, для чего за счёт областного бюджета выкупили помещение общей площадью более 212 кв. м. На оснащение учреждения медицинским оборудованием и мебелью из региональной казны потратили более 3 млн рублей.

Сейчас население микрорайона обслуживает первая поликлиника Городской клинической больницы №7. Открытие офиса  существенно повысит доступность оказания первичной медицинской помощи жителям этой части города.

 

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Метки: офис врача общей практики микрорайон радужный
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Комментарии (6)

  • tutsi 
    А для детей микрорайона места не нашлось?
    27.12.2016 19:07
    0 | 5

    • Proletary 
      На Волоколамке работает врач общей практики Герман Иванов, я с ним работал в первую чеченскую 95 года, позывной - Герасим. Умнейший товарищ, и пьет меньше меня.
      27.12.2016 20:59
      0 | 4

      • horton 
        Это Вы " На правах рекламы"? ))
        27.12.2016 21:32
        0 | 2

        • Dobry кrtek 
          Сколько ВОПов не встречал- дебил на дебиле. Создаётся впечатление, что у них спецкурсы по обучению тупости.
          27.12.2016 21:38
          0 | 3

          • horton 
            Ну вот, взяли раскрыли профессиональные тайны )
            27.12.2016 21:52
            0 | 3

  • pasovama 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
    27.12.2016 20:02
    0 | 0
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