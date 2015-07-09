В Твери в микрорайоне «Радужный» открыли офис врача общей практики

В микрорайоне «Радужный» Твери начал работать офис врача общей практики. Он разместился на первом этаже жилого дома, для чего за счёт областного бюджета выкупили помещение общей площадью более 212 кв. м. На оснащение учреждения медицинским оборудованием и мебелью из региональной казны потратили более 3 млн рублей.

Сейчас население микрорайона обслуживает первая поликлиника Городской клинической больницы №7. Открытие офиса существенно повысит доступность оказания первичной медицинской помощи жителям этой части города.