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28 декабря в ряде домов Центрального и Заволжского районов временно отключат отопление

27 Декабря 2016 16:43
Автор: TIA

Причина - очередные работы на теплосетях. С 6.00 отопление и горячее водоснабжение будет отключено в некоторых домах Заволжского района на улицах: Луначарского, Веселого, Оборонной и на Петербургском шоссе. Временное ограничение подачи теплоносителя связано с работами по замене компенсатора на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Работы необходимо провести для того, чтобы теплосети могли выдерживать более высокую температуру теплоносителя.

Также с 9.00 будут ремонтировать магистральную теплосеть в Центральном районе на улице Учительская. В зоне отключения отопления попадают дома на улицах: Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Троицкой, Учительской, Циммервальдского, переулках Трудолюбия и Беляковском, а также на Краснофлотской набережной. На одном из участков магистрали диаметром 400 мм, где в этом году не проводился капитальный ремонт, был обнаружен небольшой прорыв.

Максимальный срок окончания работ на обоих объектах – сутки с момент отключения отопления. Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: отключение отопления отключение тепла ремонт теплосетей
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Комментарии (7)

  • Бертран 
    Погода нам благоволит, господа. А ведь грозились суровой зимой, народ пугали.. Наш народ не испугаешь, наш народ прошел огонь, воду и медные трубы, он закалился как сталь- из него гвозди делать можно!
    27.12.2016 17:02
    2 | 2

    • kudimov 
      И веревки вить.
      27.12.2016 17:27
      1 | 6

      • pasovama 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
        27.12.2016 20:02
        0 | 0

  • fanta 
    ДО КОЛИ ЕЩЁ????????
    27.12.2016 17:55
    1 | 2

    • ilich 
      Пока Коле не надоест.

 Вот Поклонская поставила Коле блюдечко с молоком и пряничек  на подоконник и всё хорошо у неё.
      Прикрепленные изображения:
      27.12.2016 18:49
      1 | 3

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    *на улицах: Луначарского, Веселого

Веселого?! Обхохочешься, до слёз.
    27.12.2016 21:06
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      А каково людям на улице Скли́зкого жить?
      27.12.2016 21:48
      0 | 0
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