28 декабря в ряде домов Центрального и Заволжского районов временно отключат отопление

Причина - очередные работы на теплосетях. С 6.00 отопление и горячее водоснабжение будет отключено в некоторых домах Заволжского района на улицах: Луначарского, Веселого, Оборонной и на Петербургском шоссе. Временное ограничение подачи теплоносителя связано с работами по замене компенсатора на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Работы необходимо провести для того, чтобы теплосети могли выдерживать более высокую температуру теплоносителя.

Также с 9.00 будут ремонтировать магистральную теплосеть в Центральном районе на улице Учительская. В зоне отключения отопления попадают дома на улицах: Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Троицкой, Учительской, Циммервальдского, переулках Трудолюбия и Беляковском, а также на Краснофлотской набережной. На одном из участков магистрали диаметром 400 мм, где в этом году не проводился капитальный ремонт, был обнаружен небольшой прорыв.

Максимальный срок окончания работ на обоих объектах – сутки с момент отключения отопления. Сообщает Управление информации администрации города Твери.