В Твери осудили маршрутчика за двойное убийство

27 декабря Тверской областной суд вынес приговор 29-летнему Хуршеду Гафурову. Он признан виновным в убийстве двух человек.

Напомним, в ночь на 17 июня 2016 года обвиняемый забил битой жителя Твери, а его сожительницу – пивной кружкой. На заседании водитель маршрутного такси признался, что сделал это ради любимой женщины, которую убитые периодически обижали.

Свою вину Гафуров признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с Гафурова в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 500 тысяч рублей.