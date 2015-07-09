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В Твери из-за оттепели временно не работает часть катков

27 Декабря 2016 15:18
Автор: TIA

Катки снова откроются после того, как в течение трех суток подряд продержится устойчивая минусовая температура – от минус 5 градусов и ниже, без мокрого снега.

Сотрудники учреждений, в чьем ведении находятся катки, в постоянном режиме мониторят их состояние, при необходимости даже в праздничные дни ледяные площадки повторно зальют.

Городские катки
№ п/п Каток Балансосодержатель Дата Примечания
1 Стадион «Текстильщик»,
двор Пролетарки, д. 178 (корт и каток)		 АНО ФКиС «Пролетарка»
17.12.16 состоялось официальное открытие. Работа катков приостановленна в связи с погодными условиями		 Массовое катание - 150 рублей (Для взрослых)
Массовое катание - 100 рублей (Для детей)
Прокат коньков - 50 рублей
2 Ст. Химик, ул. Советская, д. 1 а  (корт) МБУ ФКиС «ОДС»
15.12.16 состоялось официальное открытие.
Работа корта приостановленна в связи с погодными условиями		 Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 50 рублей
3 «Тверской областной ипподром» (корт) ОАО «Тверской областной ипподром» Корт открыт.
15.12.16 состоялось официальное открытие		 Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 30 рублей
4 «СК «Юбилейный» (корт) ГБУ Тверской области «СК «Юбилейный» Корт открыт Массовое катание - 100 рублей (Для взрослых)
Массовое катание - 50 рублей (Для детей до 14 лет)
Прокат коньков - 60 рублей
5 ул. Стадионная, (СК «Планета») (корт) ОАО «ТВЗ», СК «Планета» Корт открыт Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 60 рублей
6 Проспект Победы, д. 39а (АНО ФК и С «Радуга»)(каток) АНО ФКиС «Радуга» Корт залит. Официальное открытие 27.12.2016. Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 50 рублей
7 Ул. Левитана, д. 87, (ГБУ ТО ФОК им. Султана Ахмерова) (корт) ГБУ ТО ФОК им. Султана Ахмерова Открытие планируется в новогодние праздники при устойчивой температуре ниже -5.  Массовое катание - 80 рублей
Прокат коньков - 40 рублей
8 Каток на площади Славы Администрация города Твери Открытие планируется в новогодние праздники при устойчивой температуре ниже -5.  Цены утверждаются
Районные  катки
9 МОУ СОШ № 4,  пр-т 50 лет Октября, 20-б (корт) МОУ СОШ № 4 Заливка не планируется по техническим причинам  
10 Мамулино, ул. Дружинная, д. 6 (корт) МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» Корт открыт. Качество льда по погодным условиям.  Бесплатно
11 МБОУ СОШ № 19, ул. Громова, д. 1(корт) УКС и ДМ Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5 Бесплатно
12 Пролетарская набережная, д. 9 (корт) УКС и ДМ Открытие планируется,при устойчивой температуре ниже -5 Бесплатно
 
13 Бульвар Гусева, д. 8 (корт) - Основание пролито. Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.  Бесплатно
14 Улица Левитана, д. 42 (корт) - Основание пролито. Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.  Бесплатно
15 Поселок Элеватор, улица Центральная,
д. 20, к. 2  (корт)		 - Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
16 Бульвар Цанова, д. 11, к. 1 (корт)  - Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
17 Улица Склизкова, д. 95 (МОУ СОШ № 43)
(корт)		 УКС и ДМ Корт открыт.
Официальное открытие катка состоялось 20.12.2016. Качество льда по погодным условиям. 		 Бесплатно
18 Можайского, 78 ЖСК Можайского,78 Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
 
19 Переулок Трудолюбия, д. 37 (корт) УКС и ДМ Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
20 Спортивный переулок, д. 2, к. 2-4 (корт)  УКС и ДМ Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
21 Садовый переулок, д. 1,5  (корт) УКС и ДМ Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
22 Советская,62 УКС и ДМ Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
 
23 Луначарского, д. 26,34 (корт) - Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
24 ул. Туполева, д.105 (корт) МБОУ ЦДОД и Д «Затверецкий» Корт открыт. Открытие состоялось 12.12.16. Качество льда по погодным условиям. Бесплатно
25 пос. ДРСУ-2 (корт) ООО "Фаворит" Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.  Бесплатно
26 Сахаровское шоссе, д.24 (корт) - Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.		 Бесплатно
27 пос. Сахарово, (ТГСХА) (корт) ТГСХА Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.  Бесплатно
28 ул. Хрустальная, д. 42-46 (корт) - Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.  Бесплатно
29 ул. Седова, д. 55 (корт) УКС и ДМ Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.  Бесплатно
30 П. Савельевой, д. 52 (корт) УКС и ДМ Корт открыт.  Качество льда по погодным условиям. Бесплатно 
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Метки: катки в твери катки катание на коньках
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Комментарии (2)

  • Судья 
    Го на ролики)))
    27.12.2016 15:32
    0 | 1

  • Paul_Moriarty 
    Во времена моего детства заливали каток на "Пионере" (ныне "Юность"). И как-то работал он всю зиму, хоть в оттепели, хоть в мороз. Бесплатно, кстати. А здесь и деньги сдерут, и залить толком не могут. На "Текстильщике" лед хуже, чем у нас дороги. Так сделать, это особый талант требуется. Причем в этом году и снега в достатке на подложку, и погода более чем позволяла залить.
    27.12.2016 16:05
    0 | 0
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