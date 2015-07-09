В Твери из-за оттепели временно не работает часть катков

Катки снова откроются после того, как в течение трех суток подряд продержится устойчивая минусовая температура – от минус 5 градусов и ниже, без мокрого снега.

Сотрудники учреждений, в чьем ведении находятся катки, в постоянном режиме мониторят их состояние, при необходимости даже в праздничные дни ледяные площадки повторно зальют.