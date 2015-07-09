В Твери из-за оттепели временно не работает часть катков

Катки снова откроются после того, как в течение трех суток подряд продержится устойчивая минусовая температура – от минус 5 градусов и ниже, без мокрого снега.
Сотрудники учреждений, в чьем ведении находятся катки, в постоянном режиме мониторят их состояние, при необходимости даже в праздничные дни ледяные площадки повторно зальют.
|Городские катки
|№ п/п
|Каток
|Балансосодержатель
|Дата
|Примечания
|1
|Стадион «Текстильщик»,
двор Пролетарки, д. 178 (корт и каток)
|АНО ФКиС «Пролетарка»
|
17.12.16 состоялось официальное открытие. Работа катков приостановленна в связи с погодными условиями
|Массовое катание - 150 рублей (Для взрослых)
Массовое катание - 100 рублей (Для детей)
Прокат коньков - 50 рублей
|2
|Ст. Химик, ул. Советская, д. 1 а (корт)
|МБУ ФКиС «ОДС»
|
15.12.16 состоялось официальное открытие.
Работа корта приостановленна в связи с погодными условиями
|Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 50 рублей
|3
|«Тверской областной ипподром» (корт)
|ОАО «Тверской областной ипподром»
|Корт открыт.
15.12.16 состоялось официальное открытие
|Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 30 рублей
|4
|«СК «Юбилейный» (корт)
|ГБУ Тверской области «СК «Юбилейный»
|Корт открыт
|Массовое катание - 100 рублей (Для взрослых)
Массовое катание - 50 рублей (Для детей до 14 лет)
Прокат коньков - 60 рублей
|5
|ул. Стадионная, (СК «Планета») (корт)
|ОАО «ТВЗ», СК «Планета»
|Корт открыт
|Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 60 рублей
|6
|Проспект Победы, д. 39а (АНО ФК и С «Радуга»)(каток)
|АНО ФКиС «Радуга»
|Корт залит. Официальное открытие 27.12.2016.
|Массовое катание - 100 рублей
Прокат коньков - 50 рублей
|7
|Ул. Левитана, д. 87, (ГБУ ТО ФОК им. Султана Ахмерова) (корт)
|ГБУ ТО ФОК им. Султана Ахмерова
|Открытие планируется в новогодние праздники при устойчивой температуре ниже -5.
|Массовое катание - 80 рублей
Прокат коньков - 40 рублей
|8
|Каток на площади Славы
|Администрация города Твери
|Открытие планируется в новогодние праздники при устойчивой температуре ниже -5.
|Цены утверждаются
|Районные катки
|9
|МОУ СОШ № 4, пр-т 50 лет Октября, 20-б (корт)
|МОУ СОШ № 4
|Заливка не планируется по техническим причинам
|10
|Мамулино, ул. Дружинная, д. 6 (корт)
|МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»
|Корт открыт. Качество льда по погодным условиям.
|Бесплатно
|11
|МБОУ СОШ № 19, ул. Громова, д. 1(корт)
|УКС и ДМ
|Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5
|Бесплатно
|12
|Пролетарская набережная, д. 9 (корт)
|УКС и ДМ
|Открытие планируется,при устойчивой температуре ниже -5
|Бесплатно
|13
|Бульвар Гусева, д. 8 (корт)
|-
|Основание пролито. Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|14
|Улица Левитана, д. 42 (корт)
|-
|Основание пролито. Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|15
|Поселок Элеватор, улица Центральная,
д. 20, к. 2 (корт)
|-
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|16
|Бульвар Цанова, д. 11, к. 1 (корт)
|-
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|17
|Улица Склизкова, д. 95 (МОУ СОШ № 43)
(корт)
|УКС и ДМ
|Корт открыт.
Официальное открытие катка состоялось 20.12.2016. Качество льда по погодным условиям.
|Бесплатно
|18
|Можайского, 78
|ЖСК Можайского,78
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|19
|Переулок Трудолюбия, д. 37 (корт)
|УКС и ДМ
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|20
|Спортивный переулок, д. 2, к. 2-4 (корт)
|УКС и ДМ
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|21
|Садовый переулок, д. 1,5 (корт)
|УКС и ДМ
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|22
|Советская,62
|УКС и ДМ
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|23
|Луначарского, д. 26,34 (корт)
|-
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|24
|ул. Туполева, д.105 (корт)
|МБОУ ЦДОД и Д «Затверецкий»
|Корт открыт. Открытие состоялось 12.12.16. Качество льда по погодным условиям.
|Бесплатно
|25
|пос. ДРСУ-2 (корт)
|ООО "Фаворит"
|Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|26
|Сахаровское шоссе, д.24 (корт)
|-
|Проведена расчитка и подготовка основания.
Открытие планируется при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|27
|пос. Сахарово, (ТГСХА) (корт)
|ТГСХА
|Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|28
|ул. Хрустальная, д. 42-46 (корт)
|-
|Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|29
|ул. Седова, д. 55 (корт)
|УКС и ДМ
|Открытие планируется, при устойчивой температуре ниже -5.
|Бесплатно
|30
|П. Савельевой, д. 52 (корт)
|УКС и ДМ
|Корт открыт. Качество льда по погодным условиям.
|Бесплатно
|2016-12-24 09:34
|2016-12-21 12:35
|2016-12-22 10:04
|2016-12-20 16:03
|2016-12-24 21:23
|2016-12-27 11:01
|2016-12-21 11:42
Комментарии (2)
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Paul_Moriarty
27.12.2016 16:05
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