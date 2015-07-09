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В Твери укладывают асфальт в лужи

В Твери укладывают асфальт в лужи - ТИА
27 Декабря 2016 14:37
Автор: TIA

Видео

Занимательную картину 27 декабря запечатлела жительница Твери Елена Егорова. На переулке Трудолюбия дорожники укладывают асфальт прямо в лужи. Как рассказала ТИА очевидец, она сняла это на телефон около 10 утра:

- На мое замечание рабочие никак не отреагировали, они продолжали делать свое дело. Мне обидно и стыдно за наш город.

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Метки: асфальт в лужи асфальт в твери дорожные работы
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Комментарии (6)

  • phils 
    дак давно пора разогнать этот дорожный национальный гешефт. 
только вот прокуратуре это дело не по зубам, слишком уж серьезные соблазны.
    27.12.2016 14:58
    0 | 4

  • Vojdy 
    Стыдно,это когда весь город в ямах. 
Весны ждать прикажете? Или по ямам ездить?
    27.12.2016 14:58
    3 | 3

    • abeltv 
      Лужу вначале убрать и всё - заливай этот "литой" асфальт - на полгода-год точно хватит, а так - даже месяц не простоит....
      27.12.2016 15:00
      0 | 1

  • abeltv 
    Вообще это так называемый "литой" асфальт - его конечно можно заливать и без сушки поверхности, но в лужу - это уже перебор.....
    27.12.2016 14:58
    0 | 3

  • Dimmmer69 
    Только недавно Руденя обращал внимание и подчеркивал, что цель не освоение средств , а качественные дороги. Видимо "исполняют" волю высшего руководства. Как думаете, будет эффект от данного поста? Дадут по шапке ответственным?
    27.12.2016 15:36
    0 | 1

  • RSERG 
    Шо опять.?
    Прикрепленные изображения:
    27.12.2016 15:53
    0 | 1
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