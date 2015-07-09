В Твери укладывают асфальт в лужи

Занимательную картину 27 декабря запечатлела жительница Твери Елена Егорова. На переулке Трудолюбия дорожники укладывают асфальт прямо в лужи. Как рассказала ТИА очевидец, она сняла это на телефон около 10 утра:

- На мое замечание рабочие никак не отреагировали, они продолжали делать свое дело. Мне обидно и стыдно за наш город.