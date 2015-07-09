В Твери семейная пара организовала публичный дом

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области в Пролетарском районе города Твери пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией проституции.

Задержано пять человек, среди которых главными организаторами преступного бизнеса оказалась семейная пара. Супруги арендовали коттедж для проживания девушек и координировали доставку их к «клиентам». Также оперативники задержали двух мужчин 32 и 29 лет, которые выполняли роль «крыши» и водителя. А 28-летняя женщина под руководством организаторов вербовала девушек из районов Тверской области под предлогом трудоустройства, а затем вовлекала их в занятие проституцией.

Следствие считает, что за два года: с ноября 2014 до момента задержания в ноябре 2016 года сутенеры завербовали около десяти жительниц региона. При этом на потерпевших оказывалось не только психологическое давление, но и применялось физическое насилие. Когда девушки самовольно оставляли так называемый бизнес, их разыскивали участники преступной группы и, применяя насилие, принуждали против воли продолжать заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение.

Оперативники уголовного розыска провели обыски на съемных квартирах и в домах подозреваемых, изъяли деньги, заработанные на проституции. Полицейские устанавливают новые жертвы действий участников преступной группы, проводят необходимые следственные действия.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и части 2 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Преступления, в совершении которых подозреваются фигуранты, относятся к категории тяжких и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.