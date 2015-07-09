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В Твери семейная пара организовала публичный дом

27 Декабря 2016 10:29
Автор: TIA

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области в Пролетарском районе города Твери пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией проституции.

Задержано пять человек, среди которых главными организаторами преступного бизнеса оказалась семейная пара. Супруги арендовали коттедж для проживания девушек и координировали доставку их к «клиентам». Также оперативники задержали двух мужчин 32 и 29 лет, которые выполняли роль «крыши» и водителя. А 28-летняя женщина под руководством организаторов вербовала девушек из районов  Тверской области под предлогом трудоустройства, а затем  вовлекала их в занятие проституцией.

Следствие считает, что за два года: с ноября 2014 до момента задержания в ноябре 2016 года сутенеры завербовали около десяти жительниц региона. При этом на потерпевших оказывалось не только психологическое давление, но и применялось физическое насилие. Когда девушки самовольно оставляли так называемый бизнес, их разыскивали участники преступной группы и, применяя насилие, принуждали против воли продолжать заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение.

Оперативники уголовного розыска провели обыски на съемных квартирах и в домах подозреваемых, изъяли деньги, заработанные на проституции. Полицейские устанавливают новые жертвы действий участников преступной группы, проводят необходимые следственные действия.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и части 2 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Преступления, в совершении которых подозреваются фигуранты, относятся к категории тяжких и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Метки: занятие проституцией пубшличный дом проституция
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Комментарии (14)

  • Bonch 
      Когда  спрос рождает  предложение что-то  радикально изменить едва ли возможно. . . 
   Но то,  что девиц  мучили - скверно.
    27.12.2016 10:47
    0 | 13

    • romich 
      Сучка не захочет - кобель не вскочит
      27.12.2016 11:14
      10 | 6

      • Ms. 
        Да-да. Педофилов тоже школьницы-плутовки соблазняют.
        27.12.2016 13:40
        0 | 3

        • romich 
          не путай хрен с репкой
          27.12.2016 13:44
          0 | 0

  • Tverich 
    Теперь ряды безработных пополнятся еще минимум 15 человеками
    27.12.2016 11:21
    0 | 6

    • tver-city 
      Эти 15 без работы не останутся
      27.12.2016 11:34
      1 | 3

  • ku-10 
    Ну зарабатывали девушки и что? А что им доярками или свинарками идти работать в своих деревнях что ли? Так ведь колхозов нет, работы нет. Всё наша власть развалила! Они посмотрели фильм "Красотка" и в душе загорелась надежда на нормальную жизнь.
    27.12.2016 12:11
    3 | 6

    • Ms. 
      Никто не запрещает делать со своим телом что считаете нужным. И даже продавать его за деньги по добровольному согласию. Принуждение и физическое насилие к этому не относится. Скорей всего наркотики и пр. Тк немытые вонючие органы клиентов по трезвяку вряд ли одной нормальной женщине захочется в себя принимать ежедневным оптом.
      27.12.2016 13:42
      0 | 0

      • romich 
        Откуда  подробности  о внешнем виде и запахе  органов?
        27.12.2016 13:45
        0 | 4

  • Циничный Реалист 
    хах, а доблестные сотрудники "обнаружили" этот bdsm-салон только после того, как организаторы перестали платить дань? В Твери, кстати, весьма мало таких заведений - прямо по пальцам руки посчитать. Да и вообще, если объективно, то этот спектр услуг по нынешним временам доступен для лиц с з/п over 50 килорублей. Не беру в расчет добровольных распространителей ЗППП в саунах - это подшконарный уровень. Так что, кибердружинники, дело здесь не в скрепности, а в нехватке денег. Как и всегда, впрочем.
    27.12.2016 12:16
    0 | 4

  • RSERG 
    два года правоохранители не могли прикрыть бордель, теперь сподобились.
    27.12.2016 12:29
    0 | 2

  • Бертран 
    Незаконные промыслы у нас запрещены. В следующий раз умнее будут.
    27.12.2016 13:36
    0 | 3

    • Ms. 
      В смысле оформят как массажный кабинет?
      27.12.2016 13:43
      0 | 5

      • WennDieSoldaten 
        Досуговый центр.
        27.12.2016 14:08
        0 | 4
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