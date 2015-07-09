В Твери столкнулись маршрутка и «четверка». Водителя ВАЗа деблокировали из салона

ДТП произошло 27 декабря около 8.30 утра на проспекте Победы. ВАЗ-2104 поворачивал налево с проспекта к дому № 21. В этот момент по встречной полосе ехала маршрутка.
По предварительной информации, «четверка» не пропустила маршрутное такси, из-за чего произошло столкновение.
Водителю ВАЗа 1970 г.р. понадобилась помощь специалистов МЧС, его зажало в салоне. Сам мужчина получил незначительные травмы. Больше никто не пострадал.
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Комментарии (5)
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Циничный Реалист
27.12.2016 11:54
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RSERG
27.12.2016 12:35
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TvereZ
27.12.2016 14:46
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