В Твери столкнулись маршрутка и «четверка». Водителя ВАЗа деблокировали из салона

ДТП произошло 27 декабря около 8.30 утра на проспекте Победы. ВАЗ-2104 поворачивал налево с проспекта к дому № 21. В этот момент по встречной полосе ехала маршрутка.

По предварительной информации, «четверка» не пропустила маршрутное такси, из-за чего произошло столкновение.

Водителю ВАЗа 1970 г.р. понадобилась помощь специалистов МЧС, его зажало в салоне. Сам мужчина получил незначительные травмы. Больше никто не пострадал.