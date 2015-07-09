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В Твери столкнулись маршрутка и «четверка». Водителя ВАЗа деблокировали из салона

В Твери столкнулись маршрутка и «четверка». Водителя ВАЗа деблокировали из салона - ТИА
27 Декабря 2016 09:28
Автор: TIA

Фоторепортаж

ДТП произошло 27 декабря около 8.30 утра на проспекте Победы. ВАЗ-2104 поворачивал налево с проспекта к дому № 21. В этот момент по встречной полосе ехала маршрутка.

По предварительной информации, «четверка» не пропустила маршрутное такси, из-за чего произошло столкновение.

Водителю ВАЗа 1970 г.р. понадобилась помощь специалистов МЧС, его зажало в салоне. Сам мужчина получил незначительные травмы. Больше никто не пострадал.

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Метки: дтп с маршруткой дтп в твери дтп с пострадавшим
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Комментарии (5)

  • romich 
    Хорошо не дефрагментировали
    27.12.2016 09:51
    0 | 6

    • TvereZ 
      Дефрагментировать пришлось бы в морге, если бы тушка оказалась из 2 и более фрагментов )))
      27.12.2016 14:43
      0 | 1

  • Циничный Реалист 
    обычная тверская тема - не уступать дорогу. Иногда хочется купить "Урал" и покататься по городу, при этом четко следуя ПДД)  Главное при этом сразу предупредить выковыривателей МЧС и реанимацию, чтобы ехали следом и собирали урожай.
    27.12.2016 11:54
    0 | 3

    • RSERG 
      Лучше на танке.
      27.12.2016 12:35
      0 | 3

    • TvereZ 
      Увы, если в пдд советского образца была норма "участник движения может ожидать соблюдения пдд другими участниками", то сейчас вместо этого написано "воспользоваться преимуществом может только убедясь, что его действительно предоставили". Современная формулировка дает более широкий простор толкованию и без того мутной писульки, не имеющей, к слову, статуса федерального закона.
      27.12.2016 14:46
      0 | 1
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