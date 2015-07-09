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В Торопце на пожаре лейтенант вытащил двух детей из горящего дома

26 Декабря 2016 20:02
Автор: TIA

Фоторепортаж

26 декабря в жилом доме на ул. Плавная в Торопце произошёл пожар, сообщение о ЧП поступило в МЧС около 16:14.

Считанные минуты потребовались пожарно-спасательным  расчетам, чтобы прибыть на место происшествия. Когда машины подъехали к горевшему дому, там уже во всю полыхала крыша. Спасателям стало известно, что внутри находятся двое детей. Заместитель начальника торопецкого пожарно-спасательного гарнизона старший лейтенант внутренней службы Денис Логинов кинулся к охваченному пламенем дому.  Разбив окно, он велел ребятам подойти к нему, а затем вытащил их из огня.

Здоровью детей сейчас ничего не угрожает - они не пострадали.

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Метки: пожар спас детей вытащил детей из огня торопец происшествие в Тверской области спасли детей
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Комментарии (4)

  • Циничный Реалист 
    то есть, в реальности дети сами выпрыгнули из горящего дома на улицу, где их ждал этот замечательный лейтенант-старший лейтенант.
    26.12.2016 21:19
    2 | 3

    • Бегемот 
      Хайло завали,пациент-имбецил! Дай Бог чтоб твои так выскочили, а ты подобен своими высерами мелко-рогатому скоту! Но Бог не фраер,у тебя ,импотента,детей по определению не будет! Иди ,сдавайся,тебе в Бурашево прогулы ставят!
      26.12.2016 22:17
      2 | 0

      • USSR 
        Циничный просто констатировал факты. А лейтенант выполнил свою ежедневную работу. Вовремя оказался на месте. Знакомый, работавший в одной из ПЧ Твери частенько рассказывал про такие случаи, но никогда этим не гордился. 
Человек во всем обмундировании обязан разбить окно и вытащить людей. Как то так...
        26.12.2016 23:01
        0 | 1

  • msiodova 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
    26.12.2016 23:18
    1 | 0
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