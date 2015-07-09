В Торопце на пожаре лейтенант вытащил двух детей из горящего дома

26 декабря в жилом доме на ул. Плавная в Торопце произошёл пожар, сообщение о ЧП поступило в МЧС около 16:14.

Считанные минуты потребовались пожарно-спасательным расчетам, чтобы прибыть на место происшествия. Когда машины подъехали к горевшему дому, там уже во всю полыхала крыша. Спасателям стало известно, что внутри находятся двое детей. Заместитель начальника торопецкого пожарно-спасательного гарнизона старший лейтенант внутренней службы Денис Логинов кинулся к охваченному пламенем дому. Разбив окно, он велел ребятам подойти к нему, а затем вытащил их из огня.

Здоровью детей сейчас ничего не угрожает - они не пострадали.