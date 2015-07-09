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Где в Твери можно покататься на коньках? Расписание крупных ледовых арен

Где в Твери можно покататься на коньках? Расписание крупных ледовых арен - ТИА
26 Декабря 2016 18:06
Автор: TIA

В этом году количество катков в Твери увеличили, в том числе ледовые площадки появятся в местах, где они уже много лет не заливались, например, на ипподроме и пл. Славы. Всего будет открыто порядка 30 мест для катания. Самыми популярными для любителей фигурного и любительского катания являются: спортивный ледовый комплекс «Кристалл», спортивный ледовый комплекс «Триумф», спорткомплекс «Юбилейный», спортивный ледовый комплекс «Орбита».

Расписание массовых катаний  

ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Кристалл»
Дата
Время
27.12.2016
 20:15 – 21:15      
28.12.2016
 20:15 – 21:15
 
    
02.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
03.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
04.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
05.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
06.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
07.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
08.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30

ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Триумф»
02.01.2017
 18:30-19:30 20:00-21:00
 
  
03.01.2017
 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
04.01.2017
 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
05.01.2017
  18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
06.01.2017
  18:30 - 19:30 20:00 -21:00
 
  
07.01.2017
  18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
08.01.2017
 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
ГБУ Тверской области Спорткомплекс «Юбилейный»
27.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
28.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
29.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
30.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
02.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
03.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
04.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
05.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
06.01.2017
 14:00-15:00   17.00-18.00 20:00-21:00  
07.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
08.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Орбита»
27.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
28.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
29.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
30.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
31.12.2015
 12:45-13:45 17:45 -18:45 20:15 – 21:15  
02.01.2017
 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
03.01.2017
 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
04.01.2017
 
 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
05.01.2017
 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
06.01.2017
 
 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
07.01.2017
 13:00-14:00 17:30-18:30 19:00-20:00 20:30-21:30
08.01.2017
 16:15-17:15 17:45-18:45 19:15-20:15  

Также начали работать катки в Пролетарском районе на территории стадиона «Текстильщик» - хоккейная коробка и большая ледовая площадка. Здесь можно взять коньки на прокат или заточить свои, а для создания праздничной атмосферы работает музыкальное сопровождение. Каток работает ежедневно с 10 до 22 часов.

Работает и ледовая площадка на стадионе "Химик".

Список катков

1. Стадион «Текстильщик», двор Пролетарки, д. 178
2. стадион «Химик»
3. Тверской областной ипподром
4. СК «Юбилейный»
5. ул. Стадионная, СК «Планета»
6. Проспект Победы, д. 39а, АНО ФК и С «Радуга»
7. Ул. Левитана, д. 87, ГБУ ТО ФОК им. Султана Ахмерова
8. Каток на площади Славы
9. МОУ СОШ № 4, пр-т 50 лет Октября, 20-б
10. Мамулино, ул. Дружинная, д. 6
11. МБОУ СОШ № 19, ул. Громова, д. 1
12. Пролетарская набережная, д. 9
13. Бульвар Гусева, д. 8
14. Улица Левитана, д. 42
15. Поселок Элеватор, улица Центральная, д. 20, к. 2
16. Бульвар Цанова, д. 11, к. 1
17. Улица Склизкова, д. 95 (МОУ СОШ № 43)
18. Можайского, 78
19. Переулок Трудолюбия, д. 37
20. Спортивный переулок, д. 2, к. 2-4
21. Садовый переулок, д. 1,5
22. Советская,62
23. Луначарского, д. 26,34
24. ул. Туполева, д.105
25. пос. ДРСУ-2
26. Сахаровское шоссе, д.24
27. пос. Сахарово, (ТГСХА)
28. ул. Хрустальная, д. 42-46
29. ул. Седова, д. 55
30. П. Савельевой, д. 52

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