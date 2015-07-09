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В Тверской области в декабре очевидцы наблюдали нашествие насекомых

В Тверской области в декабре очевидцы наблюдали нашествие насекомых - ТИА
26 Декабря 2016 15:04
Автор: TIA

Видео

Аномалия или рядовое событие? Очевидцы сняли видео и опубликовали его в интернете. Нашествие насекомых наблюдали 24 декабря.

Наталья Дьяченко пишет: «Утром, выйдя из дома, увидели, как насекомые размером не более 1 миллиметра заполонили снежные холмы. Мы живём за городом в Тверской области. Температура на улице в среднем 0 С , -3 С, - 5С, но насекомые вполне активны, как в апреле. Они повсюду. Думали на нашей территории, но нет. Они - в лесу, в поле, за забором – везде! Что это? А ведь на прошлой неделе стояли морозы от -10 С до -20 С (ночью)! Аномалия?»

Автор видео Наталья Дьяченко.

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Метки: нашествие насекомых насекомые в декабре аномалия
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Комментарии (5)

  • romich 
    Это скопище блоховидных снегожуев. Они безобидны.
    26.12.2016 15:13
    0 | 5

    • Ferapont 
      На окружной у танка тоже скопление было замечено..
Классификации не поддается. Может те, что в новости - зародыши тех, что у танка ?
      Прикрепленные изображения:
      26.12.2016 15:23
      0 | 8

  • Leo-L 
    Этот мухи дрозофилы. Под снегом возможно закопаны уничтоженные санкционные фрукты, а это кара.
    26.12.2016 15:42
    0 | 3

  • UViolet 
    Да.Это снежные блохи. Говорят(?), что они безопасны.
    26.12.2016 16:16
    0 | 0

  • horton 
    «…Они чувствуют себя отлично при температуре от -10 до 10 градусов… снежная блоха вырабатывает особые вещества, обладающие свойствами некого антифриза…»
http://netblohi.ru/bloha/snezhnye-blohi.html
    26.12.2016 16:33
    0 | 0
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