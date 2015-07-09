В Тверской области в декабре очевидцы наблюдали нашествие насекомых

Аномалия или рядовое событие? Очевидцы сняли видео и опубликовали его в интернете. Нашествие насекомых наблюдали 24 декабря.

Наталья Дьяченко пишет: «Утром, выйдя из дома, увидели, как насекомые размером не более 1 миллиметра заполонили снежные холмы. Мы живём за городом в Тверской области. Температура на улице в среднем 0 С , -3 С, - 5С, но насекомые вполне активны, как в апреле. Они повсюду. Думали на нашей территории, но нет. Они - в лесу, в поле, за забором – везде! Что это? А ведь на прошлой неделе стояли морозы от -10 С до -20 С (ночью)! Аномалия?»

Автор видео Наталья Дьяченко.