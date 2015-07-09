Под Тверью загорелась фура с фруктами

26 декабря около 10 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре. Загорелся грузовой автомобиль «Интернационал». Груженая фруктами фура вспыхнула в районе торгово-промышленной зоны Боровлево-1 в Калининском районе.
Как сообщает УМЧС России по Тверской области, огонь полностью уничтожил кабину водителя. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пострадал ли груз – не известно.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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Комментарии (5)
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TvereZ
26.12.2016 17:02
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