В Твери сотрудники ярмарок в Южном, в Юности и на Соминке собрали подписи против их закрытия

В Твери объектом судебных тяжб стали построенные в прошлом году ярмарки, администратором которых является ООО «Юкка». После того как «Юкка» выиграла конкурс на право осуществлять функции администратора ярмарок, организация за счет собственных средств помогла городской администрации вывезти с рынков на металлолом около ста старых полусгнивших ларьков и почти четыреста КАМАЗов мусора и различного хлама, благодаря чему удалось победить антисанитарию.

Чтобы построить новые ярмарки ООО «Юкка» задействовала около двухсот человек, и внеся таким образом немалый вклад в занятость населения еще на этапе строительства ярмарок. Кроме того фирма сделала все возможное, чтобы предприниматели и продавцы, чьи ларьки убрали с рынков, не остались без работы.

Вновь построенные ярмарки стали играть важную социальную роль – из-за более низких, чем в магазинах цен. Основными покупателями продуктов, одежды и обуви стали люди с небольшими доходами, в основном, пенсионеры, от общего числа покупателей они составляют почти 80%. Кроме того, на ярмарках были созданы бесплатные социальные места, чтобы торговлей могли заниматься люди пожилого возраста. Предоставили бесплатные места и фермерам, организация даже провела трехмесячную рекламную компанию для привлечения фермеров из районов области.

В дальнейшем, ООО «Юкка» помогала городу обустроить ярмарки на улице Орджоникидзе и в Артиллерийском переулке: асфальтировала торговые площадки, парковки и подъездные пути, проводила электричество, ремонтировала электрооборудование. Организация бесплатно предоставила фермерам и коммерсантам около ста торговых палаток и различное оборудование: холодильники, шкафы и столы, устанавливала рукомойники, био-туалеты. ООО «Юкка» бесплатно предоставляла торговый инвентарь городской администрации и Минсельхозу, организовывавшим ярмарки к различным праздникам, которые проходили на площади Славы, возле цирка, на бульваре Радищева. «Юкка» провела множество мероприятий для ветеранских организаций с чаепитиями и угощеньями, организация подарила около десяти тысяч сладких подарков и фруктовых наборов.

Однако коммерсанты, год назад проигравшие «Юкке» в конкурсе за право осуществлять функции администраторов ярмарок, не смирились с поражением. Они нашли юридические погрешности в разработанной администрацией города документации, регламентирующей процедуру проведения конкурсов, и, после многомесячной тяжбы выиграли суд у города. Затем они стали доказывать, что раз конкурс был организован не должным образом, то нужно снести ярмарки. Фактически была создана казуистика, которая может обернуться потерей бизнеса и разорением нескольких сотен коммерсантов. Люди боятся потерять работу, на улице зима, холод, и они не представляют, куда им податься, как кормить детей и расплачиваться за кредиты.

Но днях ситуация осложнилась тем, что на ООО «Юкка» был наложен штраф – по 50 тысяч руб. за каждую из трех ярмарок, где организация является администратором – за то, что она не закрыла их.

Руководство ООО «Юкка» считает повод для закрытия ярмарок необоснованным, поскольку ни в решении суда, ни в решении департамента потребительского рынка Твери не учтены возможные социальные последствия такого шага. К тому же, сейчас не предусмотрены средства для компенсации затрат на строительство ярмарок и ущерба, который будет нанесен самой «Юкке» и коммерсантам.

Руководство ООО "Юкка" говорит, что изначально павильоны строились именно по требованию администрации города, но не прошло и года и павильоны требуют снести.

На всех ярмарках прошли собрания трудовых коллективов, в ходе которых единогласно было принято решение об отказе закрывать ярмарки. Также собрали подписи участников собраний для отправки пакета документов губернатору, главе города и главе администрации Тверь, в Законодательное собрание, прокуратуру, судебные органы и в средства массовой информации. В числе документов – несколько тысяч фотографий и около ста пятидесяти видеоматериалов, иллюстрирующих большую социальную значимость ярмарок и грубые «перекосы» в действиях чиновников, далеко выходящие за рамки их должностных полномочий. В случае, если этих мер окажется недостаточно, предприниматели собираются начать повсеместный сбор подписей жителей города для обращения уже в федеральные органы власти.

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