Новым секретарём тверского отделения партии «Единая Россия» стал Олег Балаян

26 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в работе приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сенатор от Тверской области Андрей Епишин, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, представители местных отделений партии.

Владимир Васильев, возглавлявший региональное отделение партии до конференции, отчитался об итогах работы в уходящем году. Затем состоялись выборы секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Большинством голосов на этот пост избран ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии, депутат Тверской городской Думы Олег Балаян.

- Основные усилия будут сосредоточены на достижении главной цели партии – повышения качества жизни населения, - сказал Олег Балаян.