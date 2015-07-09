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Новым секретарём тверского отделения партии «Единая Россия» стал Олег Балаян

26 Декабря 2016 14:05
Автор: TIA

 26 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в работе приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сенатор от Тверской области Андрей Епишин, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, представители местных отделений партии.

Владимир Васильев, возглавлявший региональное отделение партии до конференции, отчитался об итогах работы в уходящем году. Затем состоялись выборы секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Большинством голосов на этот пост избран ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии, депутат Тверской городской Думы Олег Балаян.

- Основные усилия будут сосредоточены на достижении главной цели партии – повышения качества жизни населения, - сказал Олег Балаян.

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Метки: олег балаян единая россия тверское отделение партии «Единая Россия»
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    "- Основные усилия будут сосредоточены на достижении главной цели партии – повышения качества жизни населения, - сказал Олег Балаян." Следует ли понимать, что ранее основные усилия были сосредоточены не на повышении качества жизни населения? Закономерный и логичный вопросец.
    26.12.2016 14:22
    0 | 13

    • Алексей Владимирович 
      можа пенсию повысят
      26.12.2016 14:31
      3 | 2

      • Dobry кrtek 
        Можа. Но только себе.
        26.12.2016 14:32
        0 | 13

  • iVOLGIN 
    Знакомые все лица...
    26.12.2016 14:29
    0 | 4

  • ilich 
    Смешно. В стране траур президент объявил, а они портфели делят...
Партия власти, чо!
    Прикрепленные изображения:
    26.12.2016 15:08
    0 | 4

  • vepr76 
    Надеюсь, кадровых чисток не будет и Бертран продолжит нас радовать.
    26.12.2016 16:23
    0 | 1

  • Whois 
    Вот такой баян,
"- Основные усилия будут сосредоточены на достижении главной цели партии – повышения качества жизни населения"
Рассказал нам ....
    26.12.2016 16:33
    0 | 1

    • RSERG 
      Сколько уже лет повышают  качества жизни населения, а он все опускается и опускается.
      26.12.2016 16:55
      0 | 0
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