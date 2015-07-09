За выходные на дорогах Тверской области погибли 2 человека, 23 получили травмы различной степени тяжести

С 23 по 25 декабря произошло 15 ДТП в которых 2 человека погибли и 23 получили травмы различной степени тяжести.

23 декабря в 07.50 на ул. Благоева в Твери 21-летний водитель на «Хендай Элантра» сбил 15-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. Подростка доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.

24 декабря около 17.40 на Московском шоссе в Твери 50-летний водитель на «Scania» с прицепом наехал на 46-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Велосипедиста госпитализировали.

25 декабря на 299 км ФАД М-10 «Россия» в Вышнем Волочке 35-летний водитель на "Рено Премиум" с прицепом не правильно выбрал скорость движения и столкнулся с "Рено Логан", который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка- пассажир "Логана"

24 декабря около 22.00 на автодороге Павлюки-Светителево Ржевского района пьяный 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2121 сбил 44-летнего мужчину, который находился посередине проезжей части. Пешехода доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось, сообщает УГИБДД Росиии по Тверской области