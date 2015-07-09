В Осташкове местный депутат-мошенник завладел земельным участком, стоимостью почти 1 млн. рублей

В сентябре 2013 года администрация Осташкова заключила с местным депутатом договор аренды земельного участка, расположенного в городе. Затем многомудрый народный избранник обратился в межмуниципальный отдел по Осташковскому и Селижаровскому районам управления Росреестра с заявлением о регистрации права собственности на жилой дом, который в действительности построен не был.

Получив право собственности на жилой дом, депутат написал заявление о приобретении в собственность и самого земельного участка, при этом, конечно, никаких торгов не проводилось. В дальнейшем эту землю депутат продал за 500 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, незаконное завладение земельным участком причинило ущерб муниципальному образованию - свыше 920 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.