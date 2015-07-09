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В Осташкове местный депутат-мошенник завладел земельным участком, стоимостью почти 1 млн. рублей

26 Декабря 2016 10:58
Автор: TIA

В сентябре 2013 года администрация Осташкова заключила с местным депутатом договор аренды земельного участка, расположенного в городе. Затем многомудрый народный избранник обратился в межмуниципальный отдел по Осташковскому и Селижаровскому районам управления Росреестра с заявлением о регистрации права собственности на жилой дом, который в действительности построен не был.

Получив право собственности на жилой дом, депутат написал заявление о приобретении в собственность и самого земельного участка, при этом, конечно, никаких торгов не проводилось. В дальнейшем эту землю депутат продал за 500 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, незаконное завладение земельным участком причинило ущерб муниципальному образованию - свыше 920 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

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Метки: осташков мошенничество мошенничество с землёй прокуратура тверской области депутат осташкова
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Комментарии (10)

  • Jailbreak 
    Суда ещё не было, но депутат уже "мошенник", участок продал после его выкупа за 500 тыс., а ущерб - почти на миллион? А чиновники, подписавшие все бумаги, тоже присядут?
    26.12.2016 11:33
    0 | 4

    • Ironman8891 
      Присядут, жаль что не на кол
      26.12.2016 12:33
      0 | 0

  • ChsZ 
    Партия то какая? Та самая? Их почерк, узнаем.
    26.12.2016 11:46
    0 | 6

  • Rina 
    А тот, кто несуществующий дом оформлял, не при чем? Там же волокита -ого-го какая! И техпаспорт, и кадастр. Кто это-то все оформлял?  И еще. Если дом как бы уже стоит на участке, то какие могут быть торги?
    26.12.2016 11:56
    0 | 5

  • RSERG 
    Без коррупции в росреестре не обошлось.
    26.12.2016 12:38
    0 | 1

  • Циничный Реалист 
    текст - просто бомба) "будет решаться вопрос о преследовании виновных" )))
    26.12.2016 13:08
    0 | 1

  • vo-vam 
    Есть есть дом (не рассматриваю, что фиктивно), то какие могут быть торги? 
Так не должно быть, чтобы дом одним принадлежит, а вторым земля под ним.
    26.12.2016 15:23
    0 | 1

    • Paul_Moriarty 
      Вы не поверите, но может! Есть право собственности на землю и есть право собственности на имущество (дом). И обладатели этих прав могут быть разными людьми.
      26.12.2016 15:40
      0 | 0

      • vo-vam 
        И получается владелец земельного участка может издеваться над владельцем дома, постройки?
        26.12.2016 16:20
        0 | 0

  • pitkin 
    Молодец!Во власть сейчас идут, чтобы не работать на благо людей, а поправить своё материальное положение,пристроить родственников,обзавестись нужными связями и т.д.
    26.12.2016 16:29
    0 | 0
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