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В Твери машина после аварии вылетела на тротуар и сбила пешехода с собакой

В Твери машина после аварии вылетела на тротуар и сбила пешехода с собакой - ТИА
Фото группы "Подслушано у водителей. Тверь"
26 Декабря 2016 10:03
Автор: TIA

Фоторепортаж

25 декабря около 18.30 на ул. 2-я Красина 25-летний водитель на  «Фольксваген  Пассат» нарушил правила и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». После столкновения "Фольксваген" наехал на 58-летнего пешехода, который стоял на тротуаре. В результате ДТП пострадала 3-летняя девочка-пассажир «Тойоты", она находилась на заднем сидение в детском кресле, ребенка доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили. А мужчину-пешехода госпитализировали. В группе "Подслушано у водителей. Тверь" очевидец разместил фото с места происшествия и рассказал, что вместе с мужчиной сбили и собаку, она умерла на месте аварии.

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Метки: дтп авария дтп с пострадавшими
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Комментарии (7)

  • Bonch 
       Спаси Господи от бешеных придурков. Бедные  пешеходы, несчастная  собака...  Вспомнилась другая псинка, которую в её же  будке на огороженной забором  территории раздавил "Мерседес" под управлением каких-то дегенератов в Ст. Константиновке.
    26.12.2016 10:38
    0 | 8

  • _ulmai_13444793348138404599 
    Собрать бы всех безмозглых тварей с порой купленными правами, которые гоняют на дорогах, вы...ся на дорогах и на одну трассу отправить, что бы они там друг дуга передавили..., сразу на дорогах порядок будет.
    26.12.2016 10:54
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Быдло на дорогах...Страшное и беспощадное. И спасения от них нет, каждый из нас может стать жертвой-инвалидом. Ладно бы зарульный ездок сам разбился в пень, но при чём здесь собака и этот несчастный пешеход?
    26.12.2016 11:13
    0 | 7

  • Rina 
    Пешеход выздоровеет, а вот собака....
    26.12.2016 12:01
    2 | 2

    • Dobry кrtek 
      Всех жаль, ибо пострадали без вины.
      26.12.2016 12:25
      0 | 4

  • Циничный Реалист 
    ништячок, еще два быдлана столкнулись) пешеходам стоит быть очень внимательными - быдланы ничего не видят когда едут за рулем. Вообще ничего. Поэтому будет не лишним определить препятствия и в случае чего использовать их. Например, встать за бетонный столб. В таком случае быдлан неминуемо врежется в него и при удачном раскладе еще долго не сможет представлять опасность для социума. Быдло очень легко определить - их 86%)
    26.12.2016 13:20
    1 | 3

    • Ognennaja_Feja 
      ..столб переломится пополам и задавит внимательного пешехода. ".. и самые внимательные из сусликов получают бампером в лоб" (с).
      26.12.2016 13:53
      0 | 2
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