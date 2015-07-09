В Твери машина после аварии вылетела на тротуар и сбила пешехода с собакой

25 декабря около 18.30 на ул. 2-я Красина 25-летний водитель на «Фольксваген Пассат» нарушил правила и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». После столкновения "Фольксваген" наехал на 58-летнего пешехода, который стоял на тротуаре. В результате ДТП пострадала 3-летняя девочка-пассажир «Тойоты", она находилась на заднем сидение в детском кресле, ребенка доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили. А мужчину-пешехода госпитализировали. В группе "Подслушано у водителей. Тверь" очевидец разместил фото с места происшествия и рассказал, что вместе с мужчиной сбили и собаку, она умерла на месте аварии.