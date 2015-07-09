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Заместитель председателя правительства Тверской области Михаил Пилавов покинул свой пост

Заместитель председателя правительства Тверской области Михаил Пилавов покинул свой пост - ТИА
25 Декабря 2016 17:24
Автор: TIA

Как стало известно ТИА, заместитель председателя правительства Тверской области Михаил Пилавов покинул свой пост. В ближайшее время возглавит одно из отделений МРСК России.

Михаил Пилавов  родился 21 ноября 1970 в года в Ессентуки Ставропольского края.
Образование: высшее.

1989-1991 - Служба в рядах Советской Армии

1991-1995 - Оператор ЭВМ малого научно-технического предприятия «КВАРЦ», г. Ессентуки

1995-1997 - Заместитель директора по коммерческой части ООО «Пост ЛТД», г. Ессентуки

1997-2000 - Директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «ЛИСС-М», г. Ессентуки

2000-2001 - Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Арома-синтез», г. Калуга

2001-2002 - Заместитель председателя Комитета, начальник отдела лесного фонда и охраны окружающей среды Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края, г. Краснодар

2002-2002 - Председатель Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края, г. Краснодар

2002-2003 - Первый заместитель генерального директора, начальник управления природопользования и охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края, г. Краснодар

2003-2003 - Заместитель генерального директора Департамента природных ресурсов, охраны окружающей среды и водохозяйственного комплекса Краснодарского края, г. Краснодар

2003-2004 - Генеральный директор ГУП «Кубань-природа»,  г. Краснодар

2004-2006 - Генеральный директор ООО «Гранит», г. Белореченск

2006-2009 - Заместитель руководителя Северо-Кавказского межрегионального управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Краснодар

2010-2012 - Руководитель территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае, г. Краснодар

2013-2014 - Заместитель начальника, начальник Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», г. Ростов-на-Дону

2014-2014 - Советник генерального директора управления делами ОАО «МРСК Центра», г. Москва

2014-2016 - Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», г. Тверь

2016-2016 - Советник генерального директора в управлении делами Аппарата генерального директора ПАО «МРСК Центра», г. Москва

2016 - Заместитель Председателя Правительства Тверской области, г. Тверь

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Метки: Михаил Пилавов мрск правительство тверской области
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Нигде долго не задерживался и непонятно вообще про некоторые должности - чем на них должен человек заниматься?
    25.12.2016 18:02
    0 | 9

  • hatamoto san 
    да, вот это попрыгунчик!
потом и вспомнить не сможет, кем работал и где)))
    25.12.2016 18:10
    0 | 5

  • xyzz36 
    Можно спросить ? А зачем его брали? Разве можно кого-то брать из МРСК?
    25.12.2016 18:12
    1 | 2

  • ДеД 
    Я с таким количеством записей видел трудовую книжку у одного знакомого, полгода - и 33-я статья!
    25.12.2016 19:01
    0 | 2
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