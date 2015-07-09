За 5 лет государственный долг Тверской области увеличился более чем в два раза

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Анализ формирования и управления государственным долгом Тверской области за 2011 – 2015 годы и истекший период 2016 года».

С 2011 по 2016 годы госдолг Тверской области увеличился более чем в 2 раза, а долговая нагрузка на областной бюджет региона выросла c 66,2% в 2011 г. до 71,2% в 2016 г. При этом наибольший рост долговой нагрузки областного бюджета Тверской области наблюдался в 2012-2014 годах.

«Такое положение дел свидетельствует о значительной зависимости областного бюджета от федеральной поддержки, что способствует росту рисков невыполнения Тверской областью своих обязательств по погашению и обслуживанию госдолга», - сказала в докладе аудитор Татьяна Мануйлова.

В проверяемом периоде общая сумма привлечения Тверской областью кредитов от кредитных организаций составила 65,8 млрд рублей. В основном использовались возобновляемые кредитные линии, открывавшиеся на срок 365 дней.

Пиковая нагрузка на областной бюджет региона по погашению госдолга по состоянию на 1 октября 2016 г. приходится на период 2017-2019 гг. в размере 76,4% (18,4 млрд рублей) совокупного объема госдолга (24,1 млрд рублей), 23,6% объема госдолга предстоит погасить в 2023-2034 гг.

Вместе с тем, как отметил губернатор области Игорь Руденя, Правительством в октябре 2016 г. утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета региона, а также по сокращению госдолга области на 2016-2019 гг. В проекте закона о бюджете Тверской области на 2017-2019 гг. уделено особое внимание «Бюджету развития», который предусматривает государственную поддержку малого предпринимательства и сельского хозяйства региона.

Коллегия приняла решение направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также направить информационное письмо Губернатору Тверской области.