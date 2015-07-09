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За 5 лет государственный долг Тверской области увеличился более чем в два раза

25 Декабря 2016 10:05
Автор: TIA
Фотограф: Фото с сайта http://audit.gov.ru

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Анализ формирования и управления государственным долгом Тверской области за 2011 – 2015 годы и истекший период 2016 года».

С 2011 по 2016 годы госдолг Тверской области увеличился более чем в 2 раза, а долговая нагрузка на областной бюджет региона выросла c 66,2% в 2011 г. до 71,2% в 2016 г. При этом наибольший рост долговой нагрузки областного бюджета Тверской области наблюдался в 2012-2014 годах.

«Такое положение дел свидетельствует о значительной зависимости областного бюджета от федеральной поддержки, что способствует росту рисков невыполнения Тверской областью своих обязательств по погашению и обслуживанию госдолга», - сказала в докладе аудитор Татьяна Мануйлова.

В проверяемом периоде общая сумма привлечения Тверской областью кредитов от кредитных организаций составила 65,8 млрд рублей. В основном использовались возобновляемые кредитные линии, открывавшиеся на срок 365 дней.

Пиковая нагрузка на областной бюджет региона по погашению госдолга по состоянию на 1 октября 2016 г. приходится на период 2017-2019 гг. в размере 76,4% (18,4 млрд рублей) совокупного объема госдолга (24,1 млрд рублей), 23,6% объема госдолга предстоит погасить в 2023-2034 гг.

Вместе с тем, как отметил губернатор области Игорь Руденя, Правительством в октябре 2016 г. утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета региона, а также по сокращению госдолга области на 2016-2019 гг. В проекте закона о бюджете Тверской области на 2017-2019 гг. уделено особое внимание «Бюджету развития», который предусматривает государственную поддержку малого предпринимательства и сельского хозяйства региона.

Коллегия приняла решение направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также направить информационное письмо Губернатору Тверской области.

 

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Метки: госдолг тверской области счётная палата
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Комментарии (4)

  • Иван Васильевич 
    Рудокоп раскопал источник погашения долга Тверской области - 
социалка и здравоохранение.
За их счет погашено около 1000000000 рублей долговых обязательств в этом году.
    25.12.2016 10:25
    0 | 4

  • Павел Зыков 
    Шевелёв же пару лет назад, сидя перед царём, мямлил, что "Тверская область и себя обеспечит, и другим поможет", ни больше, ни меньше. Лизуны.
    25.12.2016 10:47
    0 | 2

  • nizrok 
    Вроде при Шевелеве писали, что долг только перед Газпромом составлял более 20 млрд. Просто добавьте эти 20 млрд к своим цифрам, так будет немножко поточней.
А вот это очень интересно: "Пиковая нагрузка на областной бюджет региона по погашению госдолга по состоянию на 1 октября 2016 г. приходится на период 2017-2019 гг. О чем думала, когда писала? Попробую упростить, вот: "Сразу после Нового года нам наступит пик (он же п...ц)". 
Избавиться одним махом от всех долгов можно с помощью хорошо проверенной временем и отлично зарекомендовавшей схемы. Надо тверскую область расчленить на несколько кусочков и присоединить их к новгородской, псковской и московской областям. Нет области - нет долгов. Заодно избавимся и от чиновников и от депутатов, которые в избытке наплодились за последние годы. Попозже можно будет снова ее создать, но назвать придется как-нибудь по-другому, чтоб кредиторы не докапывались.
    25.12.2016 11:16
    0 | 1

    • Proletary 
      Возьмут новый кредит для расплаты по старому.
"...В целом происходит примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит снимает офис, покупает джип "Чероки" и восемь ящиков "Смирновской". Когда "Смирновская" кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит - в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип "Гранд чероки" и 16 ящиков "Абсолюта".
      25.12.2016 11:36
      0 | 1
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