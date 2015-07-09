В Бежецке снова заработал обновлённый кинотеатр «Юбилейный»

Одним из пунктов рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в Бежецкий район ещё в сентябре был муниципальный кинотеатр «Юбилейный». В декабре, после двухлетнего перерыва, учреждение возобновило работу.

Кинотеатр «Юбилейный» в Бежецке был построен в 1987 году. Сейчас он является структурным подразделением районного Центра народного творчества и досуга.

В 2014 году, с открытием ещё одного частного кинотеатра в городе, посещаемость «Юбилейного» резко упала. Кинопоказы и проведение других культурных мероприятий были приостановлены, а персонал кинотеатра — сокращён.

Вновь открыть учреждение удалось в Год кино. По итогам конкурса Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, кинотеатр «Юбилейный» стал одним из получателей грантов на сумму 10 млн рублей.

Сейчас в кинотеатре два комфортных зрительных зала, здание оборудовано для доступа людей с инвалидностью в рамках программы «Доступная среда». Прокат фильмов можно вести как с плёнки, так и в цифровом формате, с использованием технологии 3D и объёмным звуком Dolby Digital.

В кинотеатре провели ремонт и устранили проблемы с отоплением: восстановлены системы инженерного оборудования, утеплён фасад, стены и потолок, зрительные залы и фойе оснащены дополнительными элементами обогрева. Кроме того, проведена пожарная сигнализации, установлено видеонаблюдение.

Нерешённым пока остаётся вопрос с ремонтом кровли. Сотрудники кинотеатра обратились к губернатору с просьбой оказать поддержку.

- Подготовьте необходимые документы, мы рассмотрим возможность решения этого вопроса. Например, ремонт может быть проведён в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив, - ответил Игорь Руденя.