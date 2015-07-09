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Тверичан ждёт праздник: в городе открывается "Рождественская ярмарка"

Тверичан ждёт праздник: в городе открывается "Рождественская ярмарка" - ТИА
24 Декабря 2016 09:49
Автор: TIA

24 декабря в 12:00 жителей и гостей Твери приглашают на открытие масштабной «Рождественской ярмарки», сочетающей европейские и русские традиции новогодних гуляний. Ярмарка обещает стать одним из главных предпраздничных событий для Твери, как сообщает администрация города. 

«Рождественская ярмарка» будет работать на пересечении улицы Трехсвятская и бульвара Радищева. На её площадке будет организована торговля в 20 новогодних домиках, где разместятся тверские ремесленники, специалисты handmade и многие другие.

На ярмарке можно будет приобрести оригинальные елочные игрушки, новогодние елки, ели в горшках, уникальные ручные изделия из шамотной глины и бересты. Также здесь будет представлена продукция тверских производителей, домашние блины с медом, печеные яблоки и жареный миндаль, блюда известных ресторанов, горячие напитки и безалкогольный глинтвейн.

Территория ярмарки будет украшена арт-объектами: специально для мероприятия изготовлена четырехметровая деревянная новогодняя елка и трехметровый северный олень Айон. Дополнительно будут организованы новогодние фотозоны. Одним из главных украшений «Рождественской ярмарки» станет Рождественский вертеп.

Помимо этого для жителей города будет организована ежедневная развлекательная программа:

– 24 декабря начало развлекательной программы в 12:00;

– 25 декабря в 14:00,

– 26 декабря и 27 декабря в 18:00,

– 28 декабря и 29 декабря в 17:00,

– 30 декабря в 16:00,

– со 2 января по 7 января начало развлекательной программы в 13:00.

Режим работы ярмарки:

24 декабря – 30 декабря с 11:00 до 21:00;

31 декабря с 11:00 до 18:00

1 января – выходной день

2 января – 8 января с 11:00 до 21:00.

Также 24 декабря, 3 января, 6 января и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от Ремесленной Палаты Тверской Области.

Напоминаем, что на время проведения ярмаркаи на три недели перекроют часть бульвара Радищева.

Ярмарка в режиме он-лайн

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Метки: рождественская ярмарка в твери вертеп администрация твери бульвар радищева Рождественская ярмарка
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Комментарии (9)

  • nizrok 
    Добротно написано. Сразу возникли ассоциации с ярмарками центрального комитета Единой России с представительством в Твери. Эта партия в 2014 и в 2015 годах организовывала ярмарки местных сельхозпроизводителей, которые оказались белорусскими перекупщиками. Колбаса и сало у них были по 400-600 рублей, в переводе на 2016-й - это 600-800 руб. Благодаря одной гражданке, которая сейчас пропала с ТИА, были опубликованы комментарии о том, что на рынке в Южном Единая Россия торгует маринованными грибами, а на деле оказалось, что грибы - это плод ее фантазии, там торговали мужскими носками.
Что касается бульвара Радищева, то теперь наконец мы узнали, сколько ларьков в виде домиков успел настрогать Тимофеев. Ходили слухи, что их будет изготовлено 200 штук. Если бы все пошло,как было задумано, то Тимофеев с друзьями наварили бы несколько десятков миллионов рублей. Но домики оказались не приспособленными для торговли, это чисто декоративные потемкинские деревни изображающие бурное развитие малого бизнеса. В последствии трест "Рога и копыта", производящий домики, лопнул.
    24.12.2016 11:25
    0 | 7

  • nizrok 
    Главный минус тимофеевских домиков заключается в том, что в них нет ни сортира, ни умывальника, а именно из-за этого были снесены прежние ларьки. Интересно, куда будут бегать писать продавцы? Наверное будут брать с собой трехлитровые банки. А женщины-продавцы будут писать в специальные ведра с крышками.
    24.12.2016 11:33
    0 | 5

  • ДеД 
    А самое главное отличие "НАШИХ" от "ИХНИХ"?
Правильно: там - со скидкой, у нас - с наценкой!
    24.12.2016 11:48
    0 | 8

  • Циничный Реалист 
    бюджетная трэш-пати для россиян без бонусов по завершению года....
    24.12.2016 12:42
    0 | 4

  • ilich 
    Судя по вэб-камере, тверичане не очень поверили в европейскую ярмарку на российский манер...
    Прикрепленные изображения:
    24.12.2016 14:27
    0 | 3

    • nizrok 
      У людей денег нет, проходят мимо домиков не останавливаясь. Может к Нг дадут зарплату, тогда будут останавливаться. Навар у торговцев будет в основном за счет чиновников и некоторых других категорий бюджетников. А остальных, особенно пенсионеров, у кого денег нет, не заманишь и мятным пряником. Поэтому в партийных выступлениях руководители органов власти должны всячески избегать упоминания зажаренной индейки или даже простой курицы. В последние предновогодние дни надо публиковать в СМИ рецепты из картофеля и вермишели - с подливкою из картофеля и вермишели и надо выпустить побольше передач о пользе хлеба
      24.12.2016 14:58
      0 | 3

  • Serge 
    Одним словом - ВЕРТЕП!!!
    24.12.2016 14:30
    0 | 2

  • USSR 
    Чем то напоминает европейский вариант. Только там глинтвейн алкогольный из добротного вина. Ну и радостных гуляющих поболее
    24.12.2016 15:39
    0 | 0
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