На уборку дорог Твери вышла новая техника

Для МУП «ЖЭК» закупили 30 дополнительных единиц техники для уборки города. На этой неделе первая партия спецмашин вышла на очистку улиц и дорог от снега и наледи.

Снежный ноябрь 2016-го показал, что качество уборки города в зимний период необходимо повышать. Перед муниципалитетом поставили задачу – максимально оперативно решить вопрос с качеством работы дорожных служб города.

– Первые ноябрьские снегопады показали, что качество уборки города необходимо повышать. На это обратил внимание Губернатор Игорь Михайлович Руденя. По его поручению мы закупили технику для МУП «ЖЭК» для того, чтобы решить имеющиеся проблемы, – пояснил глава администрации Твери Алексей Огоньков.

На покупку техники из бюджета выделили 38 млн рублей. При формировании перечня необходимых машин учитывалось, что наибольшее количество нареканий связано с уборкой тротуаров и межквартальных проездов.

В итоге – в настоящее время большая часть техники уже поступила в распоряжении МУП «ЖЭК». На этой неделе город начали расчищать от снега с помощью 10 смарт-тракторов, предназначенных для уборки тротуаров и пешеходных зон. Благодаря своей мобильности, эти машины могут работать на узких территориях, а также под проводами и праздничной иллюминацией, не задевая её.

Также в МУП «ЖЭК» поступили 2 экскаватора-погрузчика, щёточное оборудование, 10 ручных шнекороторов, с помощью которых тротуары расчищают от снега дворники.

До конца месяца ожидается поступление 2 дополнительных КДМ и специальной вышки для очистки кровель от снега и наледи, сообщает Управление информации администрации города Твери.