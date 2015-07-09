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На уборку дорог Твери вышла новая техника

На уборку дорог Твери вышла новая техника - ТИА
23 Декабря 2016 15:08
Автор: TIA

Фоторепортаж

Для МУП «ЖЭК» закупили 30 дополнительных единиц техники для уборки города. На этой неделе первая партия спецмашин вышла на очистку улиц и дорог от снега и наледи.

Снежный ноябрь 2016-го показал, что качество уборки города в зимний период необходимо повышать. Перед муниципалитетом поставили задачу – максимально оперативно решить вопрос с качеством работы дорожных служб города.

– Первые ноябрьские снегопады показали, что качество уборки города необходимо повышать. На это обратил внимание Губернатор Игорь Михайлович Руденя. По его поручению мы закупили технику для МУП «ЖЭК» для того, чтобы решить имеющиеся проблемы, – пояснил глава администрации Твери Алексей Огоньков.

На покупку техники из бюджета выделили 38 млн рублей. При формировании перечня необходимых машин учитывалось, что наибольшее количество нареканий связано с уборкой тротуаров и межквартальных проездов.

В итоге – в настоящее время большая часть техники уже поступила в распоряжении МУП «ЖЭК». На этой неделе город начали расчищать от снега с помощью 10 смарт-тракторов, предназначенных для уборки тротуаров и пешеходных зон. Благодаря своей мобильности, эти машины могут работать на узких территориях, а также под проводами и праздничной иллюминацией, не задевая её.

Также в МУП «ЖЭК» поступили 2 экскаватора-погрузчика, щёточное оборудование, 10 ручных шнекороторов, с помощью которых тротуары расчищают от снега дворники.

До конца месяца ожидается поступление 2 дополнительных КДМ и специальной вышки для очистки кровель от снега и наледи, сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: новая техника муп жэк техника для уборки дорог администрация города
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Комментарии (29)

  • jazz-y 
    фотография строя тракторов на Карбышева и мега-отвалов по краям дороги весьма символична...
    23.12.2016 15:22
    0 | 15

  • TverMann69 
    Главное - вовремя...
    23.12.2016 15:33
    0 | 5

  • Nyuta 
    А куда подевалась вот эта техника(см. фото ниже). Ведь ею намного быстрее убирать снег
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 15:34
    0 | 10

    • ChsZ 
      1. А она была в Твери?
2. С чего вы взяли, что ей быстрее? Быстрее на магистралях, типа МКАДа? Да, быстрее, но напомню, вы живете в провинции, где улица в четыре полосы - одна на всю область.

Эффективность - понятие относительное, где-то эффективен огромный комбайн, а где-то лучше убирать вручную или мелким трактором.

То, что на улицы вышла новая техника - несомненно радует. Теперь осталось посмотреть, на сколько хорошо будут чистить улицы.
      23.12.2016 15:39
      5 | 4

      • hockey 
        Была, и ее эффективность намного выше чем у фронтального погрузчика это точно. Погрузчику приходится несколько движений делать для каждого забора снега, а "золотые ручки" едут и гребут, сзади едет самосвал и как заполнится, подъезжает следующий. Лет 15 назад пока еще были эти машины так и убирали.
        23.12.2016 16:00
        0 | 11

        • abeltv 
          Я бы даже добавил, что "золотые ручки" как минимум в 5 раз эффективнее обычных фронтальных погрузчиков! И кстати "такого добра" в САХе было не менее 10 штук, потом уменьшилось до 5, потом до 3, теперь,как я понимаю, такой погрузчик 1 (один) на весь 430 тысячный город!
          23.12.2016 20:46
          0 | 4

          • nizrok 
            Я тоже думаю, что их спи...ли, часть на дачи угнали, часть в коттеджи, а часть в Москву толкнули.
А еще раньше Толока выделял деньги на закупку ручных роторов, кажется 40 штук. Ни денег, ни роторов. Это вам уже не смеху...чки, а хищение в особо крупном размере. Возможно деньги украл не Толоко, а вор до сих пор сидит в администрации города, пьет мартини и черной икрой закусывает, и хихикает над над жителями, прокуратурой и полицией.
            23.12.2016 21:10
            1 | 4

          • Alx 
            Почему в пять, а не скажем в 10? Такая штука совершенно не эффективна на дороге, на которой припаркованы автомобили. Плюс, по хорошему, требует грейдера, чтобы он делал ей снежный вал.
            23.12.2016 22:23
            0 | 2

      • Alx 
        Она и сейчас есть. Видел такой снегоуборщик пару недель назад.
        23.12.2016 19:36
        0 | 1

    • hockey 
      "Золотые ручки" в народе звались
      23.12.2016 15:57
      0 | 5

      • Uylo_Yobannen 
        В народе они звались "депутатами", за загребущие лапы.
        23.12.2016 17:17
        0 | 8

  • angst_de 
    Один такой вчера вечером  стоял  на Левитана на приколе.
    23.12.2016 15:37
    0 | 3

  • nizrok 
    Сейчас проблема Твери в уборке куч снега. Эти тракторишки, конечно, пригодятся, но не они сейчас нужны, а техника, способная грузить на КАМАЗы кучи снега, превратившегося в лед. Эти кучи по одному-два ряда занимают на проезжей части. Ручные роторы против таких куч бесполезны, да и откидывать ими снег уже некуда - везде эти кучи. Читаю новость со смешанным чувством позитива и удивления об очередной безолаберности чиновников. Чтобы научить их убирать снег, надо посадить их на тракторы, и я хотел бы посмотреть, как они будут бороться с кучами снега, чтоб сами почувствовали - какими дураками они выглядят со стороны. Или дать им ручные роторы и пусть занимаются с кучами онанизмом.
    23.12.2016 15:42
    1 | 8

    • hockey 
      А что надо было на 38 млн купить технику для решения сиюминутной проблемы? Она же не покупается на один месяц. Очень хорошо что купили. Трактаришками самое то чистить небольшие улочки. Понятно что ледяные горы ими не взять, но для нашей среднестатистической зимы вполне оправдано. А для вывоза куч сейчас надо частников привлечь с фронтальниками. Хотя лично я особой необходимости не вижу, глобальной проблемы уже нет, повывозили да и подтаяло маленько.
      23.12.2016 16:06
      0 | 1

      • nizrok 
        Вы про какой город сейчас пишете? Про город, где нет кучек, занимающих 1-2 ряда? Как он называется? И в этом волшебном городе ледяные кучки легко сгребаются этими тракторишками? Но куда,Карл? куда они сгребаются? на середину дороги? И по-вашему, ледяные кучи - это сиюминутная проблема? Ага, вчера вечером возникла, а сегодня с утра уже разрулили. Вы настоящий писатель, батенька, прямо как Лев Толстой излагаете. А я думал, что кучам уже минимум месяц. Врёте вы с какой-то целью, наверное вы и закупали технику, не иначе.
        23.12.2016 17:09
        0 | 5

  • Судья 
    Снег растаял быстрее!
    23.12.2016 15:42
    1 | 1

  • -GIP- 
    Ужос. У меня в гараже 2 лопаты, так если их рядом поставить, то как раз в ширину отвала этой супер-пупер техники получится. А оне к лопате еще и трактор приделали, чтоб ее за мильён продать.
    23.12.2016 16:18
    0 | 5

  • zxcvbnm 
    А откуда все взяли, что дороги будут убираться лучше? Ведь четко написано:"...с помощью 10 смарт-тракторов, предназначенных для уборки тротуаров и пешеходных зон."
    23.12.2016 16:20
    0 | 2

  • TVERSKOY_SK 
    Надо больше закупать техники которая собирает снег, т.к. сейчас можно наблюдать, как дворники скидывают снег на дорогу, а дорожники опять скидывают его на тротуары  и от этого дороги и тротуары чище не становятся.
    23.12.2016 16:28
    0 | 6

  • Ferapont 
    Огоньков!
Очисти наконец Комсомольский проспект от сугробов, восстанови полноценные три полосы, мля!
От Фарафоновой в центр только одна полоса работает.
    23.12.2016 18:33
    0 | 2

  • katjuscha 
    Аха-ха, видела как такой тракторишка застрял в небольшом сугробике, по которому даже легковушки свободно проезжали. Ими только свежевыпавший легкий снежок подгребать.
    23.12.2016 19:47
    0 | 1

    • nizrok 
      Основное их предназначение - красиво выстраиваться в рядок на Советской площади, чтоб было видно Рудене. А еще красивые фотки получаются, когда они едут по чистым улицам один за другим.
      23.12.2016 20:31
      0 | 0

      • antiER 
        Особенно с включенными фарами, красивых мигалок не хватает....
        23.12.2016 23:03
        0 | 2

  • Rina 
    Эти трактора снег двигают. И куда они его будут двигать?
По поводу уборки куч с дорог. Буквально на днях на Октябрьском  пр-те у таможни стоял ряд КАМАЗов, а на них грузил снег трактор, один. Производительность плачет. Вот вроде что-то делают, но как всегда  через сидельную подушку.
    23.12.2016 22:51
    0 | 2

  • RSERG 
    Техника вышла, а тротуары и дороги не чищены. Так куда она вышла?
    24.12.2016 04:39
    0 | 1

  • nizrok 
    В ноябре многие СМИ написали нечто очень странное и загадочное, мол, кучи снега пока вывозить не будут, решение об их вывозе будет принято позже - с учетом прогнозов синоптиков. Такой хрени раньше никогда не писали, чтобы ее придумать должна была появиться очень серьезная причина. Сейчас уже понятно, что причина лживых публикаций была банальной и типичной для чиновничьей РФ - спиз...ли снегоуборочную технику и нужно было засрать мозги горожанам, чтоб не бухтели, пока не подойдет вновь закупленная техника. В предыдущем 2015 году СМИ писали, что закуплено до фига новой техники, которая "теперь полностью справится с проблемой расчистки и уборки снега". Эти  публикации наводят на мысль, что в 2016 году было украдено почти все, что было закуплено в 2015-м и многое из того, что было куплено в предыдущие годы ("золотые ручки и пр.").
И пару слов про чиновничью глупость. Даже если судить только по публикациям в СМИ, -  чиновники еще в начале ноября знали о том, что основной проблемой зимнего сезона 2016 года станут кучи снега и льда на дорогах. Но невзирая на это, закупили технику, которая практически бесполезна для решения проблемы куч. Напрашивается вопрос:  что у чиновников городской администрации вместо головы? Правильно, жопа.
И про смарт-тракторы. Я на все лады забивал эти смарт-тракторы в поисковик на ютубе - и на русском и на английском (как написано на капоте). Нету!! Обычно на ютубе рекламируют всё, но смарт-тракторишек там нет. Мне хотелось посмотреть - есть ли там примеры борьбы этих смарт-тракторов с ледяными кучами. Нету. Зато полно всяких других, в том числе и техники специально созданной для борьбы с кучами. Может, кто подскажет производителя, марку и модель этих смарт-тракторов? Теперь уже хочется понять, не были ли выкинуты на ветер 38 миллионов?
    24.12.2016 09:09
    0 | 1

  • nizrok 
    И все-таки надо отдать должное Огонькову и Рудене. Они хоть и не пытаются найти воров, укравших снегоуборочную технику, зато покупают новую, которая хотя и бесполезна в данный момент, но может быть еще пригодится для чего-нибудь попозже. А главное, что пользы от Огонькова и Рудени больше, чем от Толоко. 
Толоко в это время выделял Зеленхозу деньги на посадку цветов и даже на 2 миллиона больше, чем Руденя с Огоньковым на тракторы - ровно 40 миллионов. Как и ожидалось, той зимой в конце декабря в преддверии Нового года в 20-ти градусный мороз на заснеженных клумбах на площадях Ленина и Советской взошли и распустились цветы невиданной красоты, глаз было не оторвать. Наверное это были подснежники сорта под названием "Солнце Артека".
    24.12.2016 09:24
    0 | 0

  • nizrok 
    Ждем взлета рейтинга Рудени еще на 30 позиций
    24.12.2016 09:38
    0 | 0

  • Survivor 
    Что-то доверия это "лего" не внушает...
    24.12.2016 10:13
    0 | 1
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