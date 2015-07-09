Осуждённый полицейский Вячеслав Каймин обжалует приговор суда

16 января 2017 года Тверской областной суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и осужденного на обвинительный приговор Калининского районного суда Вячеславу Каймину, бывшему инспектору по пропаганде отделения административной практики и пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Твери. Напомним, что его осудили на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В поданных жалобах сторона защиты и сам осужденный просят приговор районного суда отменить, а Каймина оправдать в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления, либо решить вопрос о возврате дела прокурору.

Напомним, Каймин обвинялся в том, что предложил потерпевшей за вознаграждение в размере от 250 000 до 300 000 рублей решить вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности, хотя в действительности не имел реальной возможности и полномочий повлиять на ход и результаты процессуальной проверки и расследования уголовного дела.