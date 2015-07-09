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Осуждённый полицейский Вячеслав Каймин обжалует приговор суда

Осуждённый полицейский Вячеслав Каймин обжалует приговор суда - ТИА
23 Декабря 2016 15:01
Автор: TIA

Видео

16 января 2017 года Тверской областной суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и осужденного на обвинительный приговор Калининского районного суда Вячеславу Каймину, бывшему инспектору по пропаганде отделения административной практики и пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Твери. Напомним, что его осудили на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В поданных жалобах сторона защиты и сам осужденный просят приговор районного суда отменить, а Каймина оправдать в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления, либо решить вопрос о возврате дела прокурору.

Напомним, Каймин обвинялся в том, что предложил потерпевшей за вознаграждение в размере от 250 000 до 300 000 рублей решить вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности, хотя в действительности не имел реальной возможности и полномочий повлиять на ход и результаты процессуальной проверки и расследования уголовного дела.

 

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Метки: вячеслав каймин обжалует приговор суда аппеляция
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Комментарии (4)

  • BARBAdos 
    добавьте ему еще года 3 общего режима, если не согласен он....
    23.12.2016 15:45
    4 | 3

    • Garykus 
      Только вот дело подставное (сфабрикованное) так же как было с Лебедевым.

Когда Бабичев с Толоко сели в свои кресла дело Лебедева сразу развалилось, т.к. свидетели отказались от своих показаний и лже свидетелям назначили штраф в 3 тыс рублей, а самого Лебедева вскоре выпустили из СИЗО с выплатой зарплаты библиотекаря.

Жаль что Каймин "перешел дорогу" не тем  и ради доказательства, о  том что перед законом "не все равны". И "недоброжелатели" смогли успешно сфабриковать против него такое уголовное дело.
      23.12.2016 18:01
      1 | 2

      • MSN 
        Пускай сидит! Таких есть за что сажать. Пускай помнят что и на них управа есть. А то то что на трассе они творят, вообще предела нет.
        23.12.2016 21:36
        2 | 2

  • TvereZ 
    :::инспектору по пропаганде 

Мелковаты стали пропагандоны... 
Нижеизображенный самовыпилился, поняв, что плюшки от суда будут крайне невкусными...
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 20:11
    0 | 2
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