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В Твери ОМОН оцепил мечеть во время молитвы

В Твери ОМОН оцепил мечеть во время молитвы - ТИА
23 Декабря 2016 14:40
Автор: TIA

Фоторепортаж

23 декабря в тверскую мечеть нагрянули ОМОН, а также сотрудники полиции. Мусульманский молитвенный дом оцепили по периметру. Вдоль мечети стоят бойцы Отряда особого назначения с автоматами наперевес. Рядом с ними автобус марки ПАЗ, в котором находятся лица кавказской национальности.

Как сообщают очевидцы, в мечети на тот момент шла молитва. Напомним, подобное мероприятие в Твери уже было 6 мая. Тогда люди не на шутку перепугались.

Как рассказали ТИА в УМВД России по Тверской области, перед Новым годом силовики проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Подозрительных личностей доставляют в отдел полиции, проводят дактилоскопию и проверяют по базам данных.

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Метки: тверская мечеть омон тверская полиция нелегалы
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Комментарии (24)

  • nizrok 
    Там наверное не кавказской национальности собираются богомольцы, а азиатской. Может я ошибаюсь, но все кавказские богомольцы проживают на Кавказе.
А цель силовой массовки в чем? Особенно интересно, почему с автоматами - чтоб страху напустить или ориентировка была? Если ориентировка, тогда и нам надо бояться - лицам славянской национальности. А если не было ориентировки, значит надо бояться только таджикам и узбекам. Хотя, положа руку на сердце, буйных таджиков отродясь не видал, вот узбеки бывает немножко кипишуются, но, в целом, народ не злобный. Ну так кому был адресован силовой мессидж? - всем или только урюкам?
    23.12.2016 14:58
    9 | 8

    • hell 
      Днём 23 декабря в Твери провели массовый рейд по выявлению нелегалов. 
Около 14:00 бойцы ОМОНа, который с недавних пор входит в состав войск национальной гвардии, устроили проверку документов среди прихожан мечети, явившихся на дневной молебен. У мигрантов проверяют документы, а тех, у кого находят нарушения, доставят в отдел полиции. Также от мечети были эвакуированы неправильно припаркованные автомобили.
      23.12.2016 15:03
      1 | 5

      • Zorkiy 
        Проезжал мимо...  Ну, что? В плане проведения оперативно-розыскных мероприятий  эффективность сомнительная, а "разжиганию" уж точно способствует...
        23.12.2016 15:36
        12 | 7

    • BARBAdos 
      вы ошибаетесь - данную мечеть в основном посещают именно лица кавказской национальности: айзера, даги и чехи...
      23.12.2016 15:05
      1 | 8

      • nizrok 
        Нет, видел в позапрошлом году, там барашка прямо за мечетью резали узбеки, а кавказцы может быть раньше когда-то были, сейчас их мало осталось - уехали в Москву и домой. Они с азиатами не особо смешиваются
        23.12.2016 15:08
        1 | 3

      • hell 
        Да кто угодно, там проще всего нелегалов вычислять... Читайте выше.
        23.12.2016 15:09
        1 | 5

        • Zorkiy 
          Проще всего? Это как в том анекдоте, где мужик ночью ключи под столбом искал:
- Где потерял то?
- Таммм...
- А почему под столбом то?
- А тут светлее...
          23.12.2016 16:30
          1 | 5

    • Bonch 
        Есть слово НАДО. Надо - значит надо.  Думаю, что к действиям  силовиков следует отнестись с пониманием. Хуже от этого точно не будет. ;-)
      23.12.2016 17:49
      2 | 6

  • hell 
    ТИА, какого вы пугаете народ лицами не местной национальности?! Информацию нужно подтвердить, причину установить, а потом новости строчить!!! Простой рейд по выявлению нелегалов проводится не в первый раз.
    23.12.2016 15:06
    10 | 3

    • nizrok 
      Да надо было сделать так, как вы написали. Редакция погналась за жареным. Наверное она борется с Твериградом за читателя, за нас с вами. Приятно, что мы хоть кому-то нужны.
      23.12.2016 15:11
      7 | 5

      • hell 
        nizrok, спасибо за поддержку! Мне вот кажется, что после моего первого коммента все стало ясно и понятно, зачем еще мусолить что-то и писать ни о чем...
        23.12.2016 15:16
        5 | 3

  • pridu 
    Омон вчера и маршрутки тормозил на Чайковского и скромный порш позади стоял.    Кто знает почему тормозили?
    23.12.2016 15:32
    0 | 2

  • Судья 
    Зачем их отцеплять , пусть себе молятся,может теперь к каждому кто молится по омоновцу выделить?
    23.12.2016 15:41
    5 | 6

  • Bonch 
       Пока  наверное к каждому  не  надо,  но  рейд - дело не лишнее. А то вон в старухе  Европе  что вытворяют... Запустили  там  ситуацию.
    23.12.2016 17:51
    4 | 5

    • nizrok 
      Боитесь восстания узбеков? Разберитесь в себе - на чем основан ваш страх. А то есть люди, страдающие узбекофобией и лапшу про них вешают, а начинаешь выяснять, оказывается это конкуренты шайтан-арбы
      23.12.2016 20:16
      1 | 3

      • Shizd_Tverskoy 
        Никто узбеков не боится. Но акция в мечети, безусловно, нагнетает напряжённость в отношениях с мусульманами. Сейчас, когда они и без того в напряге от бомбежек их единоверцев в Сирии, не стоило бы этого делать
        24.12.2016 09:07
        0 | 2

  • TvereZ 
    Хреново то, что это происходит как "апирацыя", "акцыя", а не как простая будничная плановая работа.  ( cosmozoo.narod.ru/lib/russel/work.html‎  - тем, кто не разучился читать )))) 
Но, поскольку полицаи с̲л̲у̲ж̲а̲т̲, а не р̲а̲б̲о̲т̲а̲ю̲т̲, даже нелегальные мигранты могут аж целый д̶е̶н̶ь̶ год провести в Твери без проверки документов и дактилоскопирования т̶р̶у̶п̶а̶... 
)))
    23.12.2016 20:21
    2 | 3

  • alex100 
    Боится кто или не боится вопрос другой,контроль нужен! Страна переживает не легкие времена,пока с работой и зарплатой не все так весело как до кризиса,раньше они зарабатывали деньги для своих семей,а что сейчас? Почему они не дома где тепло и семьи,а у нас зима и слякоть.
    24.12.2016 09:47
    1 | 2

    • nizrok 
      А до кризиса - это в 80-х?
      24.12.2016 09:55
      0 | 2

      • alex100 
        2015 , идите учите уроки ,в понедельник в школу,
        24.12.2016 12:59
        0 | 1

  • lisikmobil 
    какие все здесь толерантные собрались,читать даже тошно,идет выдабливание коренного народа,местного быта и традиций,установка своих законов и нравов,а они в ладоши хлопают.
    24.12.2016 10:18
    1 | 4

    • nizrok 
      Буйные фантазии у вас. Весной-летом узбеки и таджики уехали из Твери, потому что не стало заработка, дома им платят больше. Остались в основном те, кто в Твери уже 20 лет, женились тут на русских и детей завели, и живут уже по нашим законам и обычаям. Просто следите за прессой, об этом много писали. Единственное, чем отличаются - молятся Аллаху, но это в основном старики, молодым пох, как и все другие их сверстники сидят в социальных сетях. Если бы молились И.Христу вы бы сказали - какого хрена они нашему богу молятся?! Вам никогда ни чем не угодить. А самую грязную и тяжелую работу вы пойдете делать?
      24.12.2016 11:47
      0 | 2

      • alex100 
        Это правда наши работать не очень хотят...
        24.12.2016 13:01
        0 | 1

  • jeronimo 
    Слава Ермолову, Бакланову и Зассу!!!
    24.12.2016 13:16
    1 | 1
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