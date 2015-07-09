В Твери ОМОН оцепил мечеть во время молитвы

23 декабря в тверскую мечеть нагрянули ОМОН, а также сотрудники полиции. Мусульманский молитвенный дом оцепили по периметру. Вдоль мечети стоят бойцы Отряда особого назначения с автоматами наперевес. Рядом с ними автобус марки ПАЗ, в котором находятся лица кавказской национальности.

Как сообщают очевидцы, в мечети на тот момент шла молитва. Напомним, подобное мероприятие в Твери уже было 6 мая. Тогда люди не на шутку перепугались.

Как рассказали ТИА в УМВД России по Тверской области, перед Новым годом силовики проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Подозрительных личностей доставляют в отдел полиции, проводят дактилоскопию и проверяют по базам данных.