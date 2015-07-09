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Под Тверью на свалке раздавили более пяти тонн фруктов и овощей

23 Декабря 2016 13:58
Автор: TIA

22 декабря Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с ФСБ, Роспотребнадзором и УМВД на оптово-розничных базах в Твери провели рейды по выявлению запрещённой в России плодоовощной продукции.

В итоге на оптовой базе, находящейся на Спортивном переулке, д. 2а обнаружили в упаковочных ящиках 1530 кг польских яблок, а также 3,88 тонн фруктов и овощей без маркировки (производитель не установлен). Товаросопроводительных и фитосанитарных документов на указанную продукцию не было.

Все фрукты и овощи изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов механическим путем.

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Метки: россельхознадзор по тверской и псковской областям запрещённая продукция уничтожение продуктов
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Комментарии (7)

  • pessimist 
    И опять яблоки. И опять полторы тонны. Уже команда "Фас" на боярышник дана, а эти псы все на фрукты кидаются.
    23.12.2016 14:25
    0 | 6

  • bae99 
    .
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 14:27
    0 | 4

  • Циничный Реалист 
    #низабудимнипрастим
    23.12.2016 14:51
    0 | 0

  • TverMann69 
    Интересно, а если потратить дополнительные пару дней на проверку "годности" этих фруктов, и если они "годные" - раздать, или даже просто крикнуть "раздача "годных" фруктов бесплатно" - это намного выйдет дороже, чем тупо раздавить примерно 5,5 тонн?

Экономней, наверное...
    23.12.2016 15:31
    0 | 2

    • Ironman8891 
      Им годность по барабану. Это большая политика.
      23.12.2016 16:23
      0 | 1

  • gavr69 
    уки
    23.12.2016 17:44
    0 | 0

  • globus 
    Одни борются, часто проверяют, спасибо им.
А вот областная прокуратура и администрация города более 10 лет глаза закрывает на изначально незаконное существование базы. 
Разрешения никто не давал, санитарно-эпидемиологические нормы изначально были неустранимо нарушены. 
Ну есть дополнительно регулярные нарушения.
Ну травят (явно не засветились). 
Ну регулярно жителей поколачивают (уголовные дела есть). 
Когда ж найдется Государев человек и  "принудит" прокуратуру и городские власти исполнить закон - прекратит эту десятилетнюю "комедию".
    23.12.2016 18:05
    0 | 2
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