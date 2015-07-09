Под Тверью на свалке раздавили более пяти тонн фруктов и овощей

22 декабря Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с ФСБ, Роспотребнадзором и УМВД на оптово-розничных базах в Твери провели рейды по выявлению запрещённой в России плодоовощной продукции.

В итоге на оптовой базе, находящейся на Спортивном переулке, д. 2а обнаружили в упаковочных ящиках 1530 кг польских яблок, а также 3,88 тонн фруктов и овощей без маркировки (производитель не установлен). Товаросопроводительных и фитосанитарных документов на указанную продукцию не было.

Все фрукты и овощи изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов механическим путем.