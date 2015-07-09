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В одном из старейших зданий Твери открылась галерея имени Ефрема Зверькова

23 Декабря 2016 13:31
Автор: TIA

В Твери открылась галерея пейзажа имени Ефрема Зверькова, выдающегося живописца, народного художника СССР, академика Академии художеств СССР. В галерее планируется активная выставочная деятельность, демонстрация классических и современных произведений.

Ефрем Зверьков родился в Тверской области, здесь прошло его становление как художника. Мастер пейзажной живописи прославил своим искусством красоту тверской земли на всех континентах.

Первыми экспозициями открытой галереи стали произведения самого Ефрема Зверькова и народного художника РФ Николая Дочкина, который прославился своими пейзажами, также посвященными тверскому краю.

Галерея имени Ефрема Зверькова работает по адресу Пушкинская, 6 – это одно из старейших зданий Твери, купеческий особняк Н.Г. Колтыпина середины XIX века, сообщает Правительство Тверской области

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Метки: ефрем зверьков галерея пейзажа
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