В 2016 году в Тверской области впервые удалось добиться сокращения госдолга

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, на котором проанализировали результаты анализа формирования и управления государственным долгом тверского региона с 2011 по 2016 гг.



Госдолг Тверской области увеличился более чем в 2 раза. Наибольший рост был в период с 2012 по 2014. Более 70% госдолга области приходится на кредиты, предоставленные из федерального бюджета.

Сейчас Правительство Тверской области ведет работу по сокращению объёмов госдолга. В результате в 2016 году впервые на погашение задолженности направят 1 млрд 113 млн рублей.

- В текущем году нам удалось стабилизировать и не допустить роста государственного долга. Кроме того, за счет экономии средств, в том числе по закупкам, мы в этом году сможем досрочно погасить часть суммы из госдолга, - сказал Игорь Руденя.

В следующем году приходится пиковая нагрузка на бюджет Тверской области.

- В следующем году нам предстоит вернуть более 30% государственного долга из бюджета Тверской области. Мы к этому подготовились, считаем, что такая возможность у нас есть. Но для нас важна не просто работа с госдолгом, а чтобы госдолг шел на развитие экономики региона. Потому что занимать под исполнение социальных обязательств – процедура малоперспективная, - считает Игорь Руденя.

В регионе сформирован и принят Законодательным Собранием бюджет Тверской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Главный финансовый документ является «бюджетом развития». Основные усилия областного Правительства направлены на мобилизацию доходного потенциала, развитие приоритетных отраслей экономики – сельского хозяйства и туризма, а также малого и среднего предпринимательства.