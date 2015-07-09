В Тверской области на трассе автомобиль сбил женщину, которая ночью стояла на проезжей части

ДТП произошло в Вышневолоцком районе 22 декабря в 02.10 на 321 км федеральной автодороги М-10 «Россия». 44-летний водитель автомобиля ГАЗ - АФ 3720АА ехал в сторону Москвы по крайней правой полосе. Там он сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, она по неустановленной причине находилась на проезжей части дороги.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.