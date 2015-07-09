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В Тверской области на трассе автомобиль сбил женщину, которая ночью стояла на проезжей части

23 Декабря 2016 11:34
Автор: TIA

ДТП произошло в Вышневолоцком районе 22 декабря в 02.10 на 321 км федеральной автодороги М-10 «Россия». 44-летний водитель автомобиля ГАЗ - АФ 3720АА ехал в сторону Москвы по крайней правой полосе. Там он сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, она по неустановленной причине находилась на проезжей части дороги.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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Метки: дтп на трассе сбил пешехода женщина умерла от травм
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Комментарии (1)

  • Циничный Реалист 
    нормально с нее крови вытекло... необходимо еще что-нибудь запретить, это так хорошо снижает количество ДТП... делать освещение на дорогах, ограждение и инфраструктуру не обязательно.
    23.12.2016 12:32
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