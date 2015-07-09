В Крыму задержали жителя Твери, который без документов пытался пробраться на Украину

Оперативные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали в городе Армянске бывшего заключенного - жителя Твери: мужчина пытался незаконно попасть на территорию Украины. Его обнаружили в одной из гостиниц Армянска, документов при себе он не имел, сказал, что потерял паспорт. Полицейским удалось установить личность задержанного - им оказался 29-летний тверичанин, ранее судимый за сбыт наркотиков. Наказание он отбывал в Мурманской области и, по признанию, давно вынашивал планы попасть на Украину и даже уже предпринял одну попытку, которая провалилась. До Армянска он добрался автостопом.

Молодой человек раскаялся в содеянном, осознал свою вину и пообещал впредь не предпринимать подобных шагов, после чего его отправили по месту жительства в Тверь, сообщает news.allcrimea.net