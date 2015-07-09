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В Крыму задержали жителя Твери, который без документов пытался пробраться на Украину

23 Декабря 2016 09:51
Автор: TIA

Оперативные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали в городе Армянске бывшего заключенного - жителя Твери: мужчина пытался незаконно попасть на территорию Украины. Его обнаружили в одной из гостиниц Армянска, документов при себе он не имел, сказал, что потерял паспорт. Полицейским удалось установить личность задержанного - им оказался 29-летний тверичанин, ранее судимый за сбыт наркотиков. Наказание он отбывал в Мурманской области и, по признанию, давно вынашивал планы попасть на Украину и даже уже предпринял одну попытку, которая провалилась. До Армянска он добрался автостопом.  

Молодой человек раскаялся в содеянном, осознал свою вину и пообещал впредь не предпринимать подобных шагов, после чего его отправили по месту жительства в Тверь, сообщает news.allcrimea.net

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Метки: армянск житель твери ранее судимый украина попытка попасть на украину
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Комментарии (4)

  • ZLO 
    Он так стремился к своей мечте и его обломали печалька.
    23.12.2016 10:29
    0 | 3

  • nizrok 
    И чё, теперь, его вернут в Тверь за счет государства? Очень тут он нужен. скучали мы без него. А не дешевле ли его на Украину переправить, пусть идет, куда шел. Зачем его вообще ловили, зачем сотрудники органов тратили на него свое служебное время, оно же ведь тоже денег стоит. Ну и когда его теперь ждать в Твери?
    23.12.2016 10:41
    1 | 3

  • kudimov 
    Пусть бы и валил туда, не велика потеря для ТО.
    23.12.2016 11:02
    1 | 2

  • Циничный Реалист 
    интересно, в чем состоит его правонарушение. Незаконное пересечение госграницы работает на въезд (ст.322 УК), а на выезд ничего в законе нет. По идее, его должны были офоршмачить украинские партнеры. Или уже работает совковый рудимент - железный занавес? ))) хочет ехать, пусть едет, хоть в Украину, хоть  Лимпопо.
    23.12.2016 12:10
    0 | 1
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