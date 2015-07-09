В Твери осуждён мошенник, семь лет находившийся в розыске: бывший директор дилерского центра МАЗа похитил 94 млн. рублей

В Твери суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «ЕвропаМАЗцентр» Борису Мазурскому. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

С августа 2007 года Мазурский занимал должность генерального директора ООО «ЕвропаМазЦентр», которое в 2008 году являлось официальным дилером Минского автозавода на территории Тверской области. С июня по август 2008 года он заключил с ООО «РТК-Восток» договоры купли-продажи 86 автомобилей МАЗ на общую сумму более 128 миллионов рублей. Деньги в полном объеме поступили на счет компании. Однако, ООО «РТК-Восток» получил автомобили на сумму только 33 миллиона рублей, а оставшиеся 94 миллиона Мазурский похитил.

3 июня 2009 года Мазурский был объявлен в международный розыск. Центральный районный суд Твери вынес решение об аресте мошенника. Спустя 7 лет, а именно 15 января 2016 года, в международном аэропорту Женевы Мазурского экстрадировали в Россию, после чего его доставили в Тверь.

Приговором суда Борису Мазурскому назначено наказание - 3 года лишения свободы в колонии-поселении.

Кстати, Борис Мазурский был депутатом Тверской городской думы с 11 марта 2007 по 11 марта 2009 года.