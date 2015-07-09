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Под Тверью прорвало газопровод

22 Декабря 2016 16:41
Автор: TIA

Информация о прорыве на газопроводе в Калининском районе поступило в 14:55 22 декабря в МЧС по Тверской области. Происшествие случилось в населённом пункте Козино. 

На место ЧП отправились ремонтно-восстановительные бригады газовых служб, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный расчёт отдельного поста ПСЧ №72 п. Медное.

Обстоятельства произошедшего и дальнейшая информация уточняются. 

По информации регионального МЧС

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Метки: происшествия мчс по тверской области прорвало газопровод
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Комментарии (2)

  • Циничный Реалист 
    газопровод в Калининском районе? "Тверской поток" или "Сила Рамешек" ? ))
    22.12.2016 17:02
    1 | 3

  • Nyuta 
    У меня родня живет в тех краях, газ есть, Значит все восстановили.
    22.12.2016 17:57
    0 | 1
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