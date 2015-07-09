Под Тверью прорвало газопровод

Информация о прорыве на газопроводе в Калининском районе поступило в 14:55 22 декабря в МЧС по Тверской области. Происшествие случилось в населённом пункте Козино.

На место ЧП отправились ремонтно-восстановительные бригады газовых служб, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный расчёт отдельного поста ПСЧ №72 п. Медное.

Обстоятельства произошедшего и дальнейшая информация уточняются.

По информации регионального МЧС