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"Рождественская ярмарка" с северным оленем, вертепом и ёлкой откроется в полдень 24 декабря

"Рождественская ярмарка" с северным оленем, вертепом и ёлкой откроется в полдень 24 декабря - ТИА
22 Декабря 2016 16:16
Автор: TIA

24 декабря в 12:00 жителей и гостей Твери приглашают на открытие масштабной «Рождественской ярмарки», сочетающей европейские и русские традиции новогодних гуляний. Ярмарка обещает стать одним из главных предпраздничных событий для Твери, как сообщает администрация города. 

«Рождественская ярмарка» будет работать на пересечении улицы Трехсвятская и бульвара Радищева. На её площадке будет организована торговля в 20 новогодних домиках, где разместятся тверские ремесленники, специалисты handmade и многие другие.

На ярмарке можно будет приобрести оригинальные елочные игрушки, новогодние елки, ели в горшках, уникальные ручные изделия из шамотной глины и бересты. Также здесь будет представлена продукция тверских производителей, домашние блины с медом, печеные яблоки и жареный миндаль, блюда известных ресторанов, горячие напитки и безалкогольный глинтвейн.

Территория ярмарки будет украшена арт-объектами: специально для мероприятия изготовлена четырехметровая деревянная новогодняя елка и трехметровый северный олень Айон. Дополнительно будут организованы новогодние фотозоны. Одним из главных украшений «Рождественской ярмарки» станет Рождественский вертеп.

Помимо этого для жителей города будет организована ежедневная развлекательная программа:

– 24 декабря начало развлекательной программы в 12:00;

– 25 декабря в 14:00,

– 26 декабря и 27 декабря в 18:00,

– 28 декабря и 29 декабря в 17:00,

– 30 декабря в 16:00,

– со 2 января по 7 января начало развлекательной программы в 13:00.

Режим работы ярмарки:

24 декабря – 30 декабря с 11:00 до 21:00;

31 декабря с 11:00 до 18:00

1 января – выходной день

2 января – 8 января с 11:00 до 21:00.

Также 24 декабря, 3 января, 6 января и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от Ремесленной Палаты Тверской Области.

Напоминаем, что на время проведения ярмаркаи на три недели перекроют часть бульвара Радищева.

По информации пресс-службы администрации города Твери

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Метки: рождественская ярмарка в твери вертеп администрация твери
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Комментарии (10)

  • Veniamin 
    вот это я понимаю подход,а не рыжие палатки с азиатами внутри
    22.12.2016 16:39
    2 | 2

  • BARBAdos 
    позырим что получится в итоге - реально что то интересное, или очередная показушная туфта для галки с совковым сервисом, банальным ассортиментом и нелепой самодеятельностью...

Что то подобное пару лет назад в Москве наблюдал - больше всего поразили ЦЕНЫ!!! Потом разговаривал с приятелем, он на рождество в Вене был, так московские цены были похлеще австрийских, при колоссальной разнице в качестве...

ПС В свете событий в Берлине, бул. Радищева лучше полностью перекрыть, а не частично...
    22.12.2016 16:50
    1 | 1

    • phantom_tver 
      Москва есть Москва...
      22.12.2016 17:02
      0 | 1

  • hockey 
    Здорово! Надо с детьми обязательно сходить! Вот только перекрытие Радищева в предновогоднюю неделю когда и так пробкиприбавит геморроя водителям.
    22.12.2016 16:52
    1 | 0

    • BARBAdos 
      дорог для объезда куча... Как по мне, я бы его давно перекрыл, сделав пешеходную зону по нему от володарки то тверского проспекта.
      22.12.2016 16:55
      1 | 1

  • Остап Бендер 
    Аля скандинавский стиль. Не плохо.
    22.12.2016 17:07
    1 | 0

  • Циничный Реалист 
    "открытие масштабной «Рождественской ярмарки», сочетающей европейские и русские традиции новогодних гуляний" - а бездуховностью не боитесь заболеть? ))
    22.12.2016 17:09
    1 | 3

    • Whois 
      Кушайте сало молча
      22.12.2016 17:52
      1 | 0

  • Житель подземелья 
    Посмотрим. Пока что ничего более-менее адекватного от властей в плане организованной торговли в общественных местах и на прочих массовых гуляниях я в этом городе не видел.
    22.12.2016 17:41
    1 | 0

  • Nyuta 
    незабываем одевать маски
    22.12.2016 17:42
    0 | 1
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