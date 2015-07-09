"Рождественская ярмарка" с северным оленем, вертепом и ёлкой откроется в полдень 24 декабря

24 декабря в 12:00 жителей и гостей Твери приглашают на открытие масштабной «Рождественской ярмарки», сочетающей европейские и русские традиции новогодних гуляний. Ярмарка обещает стать одним из главных предпраздничных событий для Твери, как сообщает администрация города.
«Рождественская ярмарка» будет работать на пересечении улицы Трехсвятская и бульвара Радищева. На её площадке будет организована торговля в 20 новогодних домиках, где разместятся тверские ремесленники, специалисты handmade и многие другие.
На ярмарке можно будет приобрести оригинальные елочные игрушки, новогодние елки, ели в горшках, уникальные ручные изделия из шамотной глины и бересты. Также здесь будет представлена продукция тверских производителей, домашние блины с медом, печеные яблоки и жареный миндаль, блюда известных ресторанов, горячие напитки и безалкогольный глинтвейн.
Территория ярмарки будет украшена арт-объектами: специально для мероприятия изготовлена четырехметровая деревянная новогодняя елка и трехметровый северный олень Айон. Дополнительно будут организованы новогодние фотозоны. Одним из главных украшений «Рождественской ярмарки» станет Рождественский вертеп.
Помимо этого для жителей города будет организована ежедневная развлекательная программа:
– 24 декабря начало развлекательной программы в 12:00;
– 25 декабря в 14:00,
– 26 декабря и 27 декабря в 18:00,
– 28 декабря и 29 декабря в 17:00,
– 30 декабря в 16:00,
– со 2 января по 7 января начало развлекательной программы в 13:00.
Режим работы ярмарки:
24 декабря – 30 декабря с 11:00 до 21:00;
31 декабря с 11:00 до 18:00
1 января – выходной день
2 января – 8 января с 11:00 до 21:00.
Также 24 декабря, 3 января, 6 января и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от Ремесленной Палаты Тверской Области.
Напоминаем, что на время проведения ярмаркаи на три недели перекроют часть бульвара Радищева.
По информации пресс-службы администрации города Твери
|2016-12-18 18:11
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Комментарии (10)
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Nyuta
22.12.2016 17:42
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