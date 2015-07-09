В Тверской области автомобиль скорой помощи попал в ДТП

ДТП произошло 22 декабря на Старицком шоссе за деревней Некрасово. Автомобиль «Скорой медицинской помощи» съехал с дороги в кювет.

Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, водитель «буханки» из-за плохих дорожных условий начал тормозить. Ехавший сзади большегруз не успел среагировать и врезался в УАЗ, который от удара съехал в кювет.

А далее в большегруз врезалась еще одна фура.

К счастью, никто не пострадал.

По словам очевидцев происшествия, дорога там очень скользкая, она буквально покрыта льдом.

Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь»