В Тверской области автомобиль скорой помощи попал в ДТП

ДТП произошло 22 декабря на Старицком шоссе за деревней Некрасово. Автомобиль «Скорой медицинской помощи» съехал с дороги в кювет.
Как сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области, водитель «буханки» из-за плохих дорожных условий начал тормозить. Ехавший сзади большегруз не успел среагировать и врезался в УАЗ, который от удара съехал в кювет.
А далее в большегруз врезалась еще одна фура.
К счастью, никто не пострадал.
По словам очевидцев происшествия, дорога там очень скользкая, она буквально покрыта льдом.
Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь»
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Комментарии (6)
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MikeH
22.12.2016 18:49
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