В Тверской области женщина-бомж попалась на квартирных кражах

В полицию обратились двое жителей Конакова с заявлениями о совершении краж из их квартир. По словам заявителей, некая женщина проникла в их жилища и похитила золотое кольцо стоимостью 15000 рублей и денежных средства - более 7000 рублей.

По горячим следам полицейские нашли злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя неработающая женщина без определенного места жительства.

В настоящий момент фигурантка находится под арестом. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».