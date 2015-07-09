В Тверской области женщина-бомж попалась на квартирных кражах

В полицию обратились двое жителей Конакова с заявлениями о совершении краж из их квартир. По словам заявителей, некая женщина проникла в их жилища и похитила золотое кольцо стоимостью 15000 рублей и денежных средства - более 7000 рублей.
По горячим следам полицейские нашли злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя неработающая женщина без определенного места жительства.
В настоящий момент фигурантка находится под арестом. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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