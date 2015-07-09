В Тверской области машина врезалась в столб электроосвещения, пострадала 12-летняя девочка

21 декабря в 14.10 в поселке Заводской Кимрского района Тверской области 30-летняя женщина-водитель на "Chevrolet Lanos" при повороте налево столкнулась с автомобилем "Peugeot 408" под управлением 32-летнего водителя, который ехал по главной дороге. Водитель "Chevrolet" получила травмы и была госпитализирована

21 декабря около 18.10 в районе в Спирово 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 2112 наехал на припаркованный на правой обочине автомобиль ГАЗ. В результате ДТП 32-летний водитель автомобиля ВАЗа получил травмы и был госпитализирован



21 декабря около 19.20 на 163 км М-10 «Россия» в Калининском районе трезвая 37-летняя женщина-водитель на «Инфинити» не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в мачту электроосвещения. В ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидение справа, не пристегнутая ремнем безопасности. Подростка госпитализировали, сообщает УГИБДД России по Тверской области