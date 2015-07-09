В Твери откроют дорогу за "Рюмкой": путь был закрыт почти 10 лет

20 декабря 2016 года глава администрации Твери Алексей Огоньков подписал постановление об отмене постановления бывшего главы Олега Лебедева ещё от 5 апреля 2007 года "О временном закрытии движения транспортных средств». Речь идёт о небольшом участке дороги на Татарском переулке - от ул.Крылова до ул. Серебряной. По сути, это дорога за бизнес-центром "Тверь" (в простонародье "Рюмка"). Сейчас путь там огорожен сеткой-забором и завален сугробами.

Как видим, нет ничего более постоянного, чем временное. Почти десять лет проезд там был закрыт. И вот теперь ОАО "Тверь", которому принадлежит бизнес-центр, обязано привести в порядок дорогу и благоустроить её.