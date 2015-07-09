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В Твери откроют дорогу за "Рюмкой": путь был закрыт почти 10 лет

22 Декабря 2016 10:02
Автор: TIA

20 декабря 2016 года глава администрации Твери Алексей Огоньков подписал постановление об отмене постановления бывшего главы Олега Лебедева ещё от 5 апреля 2007 года "О временном закрытии движения транспортных средств». Речь идёт о небольшом участке дороги на Татарском переулке - от ул.Крылова до ул. Серебряной. По сути, это дорога за бизнес-центром "Тверь" (в простонародье "Рюмка"). Сейчас путь там огорожен сеткой-забором и завален сугробами.

Как видим, нет ничего более постоянного, чем временное. Почти десять лет проезд там был закрыт. И вот теперь ОАО "Тверь", которому принадлежит бизнес-центр, обязано привести в порядок дорогу и благоустроить её.   

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Метки: Татарский переулок бц тверь рюмка здание рюмка в твери
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Комментарии (6)

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    мне кстати интересно, почему кусок улицы Циммервальдской от ул Ефимова до Донского находится за шлагбаумами бизнец-центра Донской? Раньше там была трикотажная фабрика - понятно - производство, промышленность.... а щас какая нужда им отдавать кусок улицы? И есть ли у них право собвенности и на каком основании?
    22.12.2016 10:36
    0 | 12

    • merlion 
      Кстати, да. Там же внутри платон сидит. боятся, что подъехать можно будет
      22.12.2016 14:09
      0 | 1

  • Ms. 
    Откроют дорогу за рюмкой, которая была закрыта 10 лет? А я думала тропа к боярышнику не зарастала.
    22.12.2016 10:52
    1 | 4

  • Циничный Реалист 
    еще 10 лет открывать будут
    22.12.2016 12:33
    1 | 1

  • Ferapont 
    Огоньков, дыры на Новом мосту заделай и разгреби наконец сугробы на Ст.Разина !
А то как-то не пристало гостям Твери в центре "современаго европейскаво городу" с окуительно благоустроенными платными парковками лицезреть такую шнягу. Я уж не говорю об окраинах. Там МУП ЖЭК вообще не валялся.
    22.12.2016 13:16
    0 | 4

  • Vlad1111 
    Студенческий переулок до Лидии Базановой тоже перекрыт от Жигарева, самозахват проектным институтом  в начале 90 годов
    22.12.2016 16:27
    0 | 0
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