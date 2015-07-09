Торговля ёлками в Твери начнется с 24 декабря

«Ёлочные базары» в столице Верхневолжья заработают с 24 декабря, а не с 22-го, как сообщалось ранее.

Как сообщает администрация города, запланировано проведение ёлочных базаров на 22 территориях с большой пешеходной проходимостью и хорошей транспортной доступностью.

В этом году тверичан ждет сюрприз. Помимо наших тверских ёлочек, на базарах можно будет купить скандинавские и канадские ели. Эти деревья отличаются пышностью и большим сроком годности.

Свежие ёлки и сосны можно будет купить в каждом районе Твери.

Центральный район:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину);

- проспект Чайковского, у дома № 46;

- улица Революционная, напротив дома № 1.

Пролетарский район:

- улица Дружинная, у дома № 12;

- проспект 50 лет Октября, напротив дома № 8;

- поселок Мигалово, поворот на поселок Рябеево;

- проспект Калинина, между домами № 11 и № 13;

- бульвар Профсоюзов, у дома № 2.

Московский район:

- улица Орджоникидзе (сквер напротив дома № 46);

- поселок Химинститута, (площадка напротив дома № 36);

- бульвар Гусева пересечение с улицей Можайского, у дома № 58;

- бульвар Гусева, у дома № 14, корпус 3;

- проспект Победы, напротив дома № 76;

- улица Центральная, у дома № 18;

- Бурашевское шоссе, напротив дома № 31.

Заволжский район:

- Молодежный бульвар, у дома № 2 а;

- Петербургское шоссе, остановка Вагонный завод;

- улица Горького, у дома № 188 г;

- улица Хрустальная пересечение с улицей Кольцевой (разворот трамвайного кольца);

- поселок Литвинки, у дома № 30 а;

- поселок Сахарово, улица Маршала Василевского, у дома № 19.

Активная торговля на елочных базарах начнется 24 декабря. Они будут работать до 31 декабря, с 10 до 20 часов ежедневно.