В Тверской области отвалившееся на ходу колесо «Урала» серьезно травмировало женщину

ЧП произошло 21 декабря в поселке Фирово Тверской области. Около 11 часов утра по улице Новая ехал грузовик «Урал-4320» с прицепом.

На ходу от прицепа отлетело заднее колесо. Оно задело идущую по обочине 58-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход получила травмы – серьезный перелом правой руки и многочисленные ушибы.