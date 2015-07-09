В Тверской области отвалившееся на ходу колесо «Урала» серьезно травмировало женщину

ЧП произошло 21 декабря в поселке Фирово Тверской области. Около 11 часов утра по улице Новая ехал грузовик «Урал-4320» с прицепом.
На ходу от прицепа отлетело заднее колесо. Оно задело идущую по обочине 58-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход получила травмы – серьезный перелом правой руки и многочисленные ушибы.
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Комментарии (3)
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bae99
22.12.2016 08:51
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