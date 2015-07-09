В Твери пожилая женщина чуть не взорвала многоэтажный дом

В адрес Главного управления МЧС России по Тверской области поступила благодарность от жительницы Московского района Твери. Ольга Алексеевна благодарит сотрудников МЧС за оперативное реагирование и устранение опасной для жизни ситуации.

Вечером 19 декабря в центр управления в кризисных ситуациях поступил звонок от жильцов одного из домов по улице Тамары Ильиной. Жители были обеспокоены тем, что в одной из квартир пожилая женщина открыла газовые конфорки. Едкий запах быстро распространялся по лестничной клетке, входную дверь женщина не открывала.

Пожарные вызвали к месту происшествия бригады скорой медицинской помощи, после чего при помощи трехколенной лестницы через окно проникли в квартиру и перекрыли газ. Хозяйке была вызвана скорая помощь, газовая служба, полиция. В госпитализации женщина не нуждалась, скорая вызвана для проверки психического состояния, сообщает УМЧС России по Тверской области.