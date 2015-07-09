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В Твери пожилая женщина чуть не взорвала многоэтажный дом

21 Декабря 2016 15:57
Автор: TIA

В адрес Главного управления МЧС России по Тверской области поступила благодарность от жительницы Московского района Твери. Ольга Алексеевна благодарит сотрудников МЧС за оперативное реагирование и устранение опасной для жизни ситуации.

Вечером 19 декабря в центр управления в кризисных ситуациях поступил звонок от жильцов одного из домов по улице Тамары Ильиной. Жители были обеспокоены тем, что в одной из квартир пожилая женщина открыла газовые конфорки. Едкий запах быстро распространялся по лестничной клетке, входную дверь женщина не открывала.

Пожарные вызвали к месту происшествия бригады скорой медицинской помощи, после чего при помощи трехколенной лестницы через окно проникли в квартиру и перекрыли газ. Хозяйке была вызвана скорая помощь, газовая служба, полиция. В госпитализации женщина не нуждалась, скорая вызвана для проверки психического состояния, сообщает УМЧС России по Тверской области.

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Метки: взрыв газа происшествие в твери
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Комментарии (7)

  • Paul_Moriarty 
    "Пожарные вызвали к месту происшествия бригады скорой медицинской помощи, после чего при помощи трехколенной лестницы через окно проникли в квартиру и перекрыли газ." Прессуха?
Написано так, как будто у пожарных своей лестницы не было, и ее им на скорой подвезли.
    21.12.2016 16:12
    4 | 6

    • Mitrij 
      Всё логично. Перед тем как лезть в квартиру наполненную газом стоит вызвать медиков.
      21.12.2016 16:31
      2 | 7

      • Dobry кrtek 
        И пропустить их вперёд.
        21.12.2016 17:39
        2 | 7

  • Mishka B 
    Что-то новость уж больно смахивает на многочисленные "спасибо" доблестным полицейским, которыми недавно пестрили новости во всевозможных интернет-лентах. Видимо, граждане активизировались с благодарностями всяким разным службам. Одним словом, жить стало легче и веселее))))
    21.12.2016 16:46
    4 | 4

  • Циничный Реалист 
    чушь какая-то...
    21.12.2016 16:46
    5 | 3

    • Vasilich69 
      Что, боярышник глазки застилает?... :)
      22.12.2016 08:55
      0 | 0

  • HEKTOE 
    На вводе газа в подъезд есть газовый кран. Его не пробовали перекрыть, прежде чем вызывать всех?
Кстати, почему небыло губернатора?
    21.12.2016 18:52
    1 | 7
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