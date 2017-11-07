21-летний житель Тверской области у односельчанки украл мотоцикл

В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району поступило заявление от 46-летней жительницы деревни Дубровка о краже. Причиненный ущерб для потерпевшей составил 40 000 рублей.
Ночью неизвестный разобрал ворота, проник в сарай и похитил мотоцикл. Подозреваемым в краже оказался 21-летний односельчанин потерпевшей, проживающий на соседней улице. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания и пояснил, что похищенный мотоцикл хотел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Комментарии (2)
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Varg
07.11.2017 16:12
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