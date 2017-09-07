В тверских сардельках специалисты нашли сою

ДНК сои обнаружили специалисты в свиных сардельках, произведенных на территории Верхневолжья, сообщает специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ».

Образец продукции для исследований был отобран непосредственно на месте производства и поступил в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в рамках государственного задания текущего года.

В маркировке сарделек отсутствовали сведения о наличии в их составе сои, что является нарушением со стороны производителя колбасного изделия требований законодательства.

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения и в Управление Россельхознадзора.