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В тверских сардельках специалисты нашли сою

07 Сентября 2017 12:47
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ДНК сои обнаружили специалисты в свиных сардельках, произведенных на территории Верхневолжья, сообщает специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ».

Образец продукции для исследований был отобран непосредственно на месте производства и поступил в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в рамках государственного задания текущего года. 

В маркировке сарделек отсутствовали сведения о наличии в их составе сои, что является нарушением со стороны производителя колбасного изделия требований законодательства.

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения и в Управление Россельхознадзора.  

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Метки: соя в мясных изделиях не мясные сардельки соя в мясных продуктах
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Комментарии (4)

  • Leo-L 
    Мне кажется, что проверь любую сардельку, вердикт будет такой - "В вашей сое мяса не обнаружено"
    07.09.2017 12:56
    0 | 13

  • bae99 
    К чему конспирация?
Что теперь всех тверских производителей игнорировать?
    07.09.2017 13:13
    0 | 4

  • Кубит 
    Как бэ ненавязчиво намекают на пцицефабрику "Верхневолжская"?
Ихние курячьи сосиски?
    07.09.2017 13:17
    0 | 0

    • Ferapont 
      Нет. Свиные сардельки. Из диковинной фауны. .
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      07.09.2017 13:28
      0 | 2
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