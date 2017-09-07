В Удомле мужчина застрелил из ружья бывшую супругу

Удомельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Как установлено в ходе судебного заседания, подсудимый, находясь в квартире одного из домов в городе Удомля во время ссоры со своей бывшей супругой, выстрелил в нее два раза из ружья, попав в ногу и в голову. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.